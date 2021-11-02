Ірина Федишин обожнює подорожі. У вільний час вона не сидить вдома і разом із найріднішими намагається якомога більше мандрувати, показувати синам світ. Наприклад, осінні канікули цього року вони провели в Туреччині.
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Ірина Федишин з сім'єю в Туреччині
Артистка ділиться найяскравішими кадрами з мандрівки на особистій сторінці в інстаграмі. Ірина показала, як одного дня разом із чоловіком і синами потрапила під дощ, який пройшов у Кемері.
Зіркова сім'я відправилася на прогулянку набережною. Погода виявилася дощовою, однак не зруйнувала плани. Ірина, її коханий Віталій і діти одягнули стильні дощовики й насолодилися добре проведеним часом. Звісно, що не забули сфотографуватися, щоб закарбувати ці миті в пам'яті.
На курорті… Приїхали засмагати, а трохи змокли,
– написала Ірина під фото.
Ірина Федишин з сім'єю в Туреччині / Фото з інстаграму співачки
Українські зірки за кордоном
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