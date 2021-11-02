Ірина Федишин обожнює подорожі. У вільний час вона не сидить вдома і разом із найріднішими намагається якомога більше мандрувати, показувати синам світ. Наприклад, осінні канікули цього року вони провели в Туреччині.

Дивіться також Ірина Федишин в Туреччині позувала в шортах і корсеті: фото з відпустки

Ірина Федишин з сім'єю в Туреччині

Артистка ділиться найяскравішими кадрами з мандрівки на особистій сторінці в інстаграмі. Ірина показала, як одного дня разом із чоловіком і синами потрапила під дощ, який пройшов у Кемері.

Зіркова сім'я відправилася на прогулянку набережною. Погода виявилася дощовою, однак не зруйнувала плани. Ірина, її коханий Віталій і діти одягнули стильні дощовики й насолодилися добре проведеним часом. Звісно, що не забули сфотографуватися, щоб закарбувати ці миті в пам'яті.

На курорті… Приїхали засмагати, а трохи змокли,

– написала Ірина під фото.

Ірина Федишин з сім'єю в Туреччині / Фото з інстаграму співачки

Українські зірки за кордоном