Поки в Україну йде холод, Ірина Федишин з найріднішими відправилася до моря. Там вона не лише ніжиться на сонечку, а й демонструє красиві аутфіти під час прогулянок.
До теми Ірина Федишин з чоловіком і синами відпочиває в Туреччині: відео з відпустки
Образ Ірини Федишин у відпустці
Виконавиця позувала в надзвичайно красивій локації, одягнувши короткі джинсові шорти та корсет малинового кольору. Таке вбрання було дуже спокусливим і підкреслило витончену фігуру знаменитості. З взуття Ірина надала перевагу білим кросівками.
На світлинах Федишин, як завжди, усміхалася. Волосся вона вклала у ледь помітні локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою помадою на губах.
Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у Туреччині / Фото з інстаграму співачки