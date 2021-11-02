Ирина Федишин обожает путешествия. В свободное время она не сидит дома и вместе с самыми родными старается как можно больше путешествовать, показывать сыновьям мир. Например, осенние каникулы в этом году они провели в Турции.

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Ирина Федишин с семьей в Турции

Артистка делится самыми яркими кадрами из путешествия на личной странице в инстаграме. Ирина показала, как однажды вместе с мужем и сыновьями попала под дождь, который прошел в Кемере.

Звездная семья отправилась на прогулку по набережной. Погода оказалась дождливой, однако не разрушила планы. Ирина, ее любимый Виталий и дети одели стильные дождевики и насладились хорошо проведенным временем. Конечно, не забыли сфотографироваться, чтобы запечатлеть эти мгновения в памяти.

На курорте... приехали загорать, а немного взмокли,

– написала Ирина под фото.

Ирина Федишин с семьей в Турции / Фото из инстаграма певицы

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