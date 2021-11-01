Катя Осадча обожнює подорожі, тому під час мандрівок часто фотографується та поширює в мережі різноманітні кадри.
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Катя Осадча в Берліні
Зірка обожнює Німеччину й неймовірно щаслива, що вдалося провести вікенд саме тут. Оскільки погода була теплою та сонячною, то Катя не втратила нагоди прогулятися красивими вуличками.
Цього разу вона надала перевагу комфортному одягу, в якому зручно було дослідити всі найкрасивіші місця. А також ведуча зізналася, що ці фотографії робили чужі люди.
"Біля Берлінер Дом мене фотографувала дівчина з Іспанії з прекрасним відчуттям композиції", – розповіла Осадча.
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
"Погляд знизу – 10-річна німкеня", – підписала знімок Катя.
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
"Фото з колонами – група туристів з Мексики, які шукали кращий ракурс між колонами і я його знайшла", – зазначила ведуча.
Катя Осадча в Берліні / Фото з інстаграму ведучої
Катя також поділилася, що вже домовилася зі старшим сином Іллею, який зараз навчається в Канаді, що взимку разом полетять в Берлін.