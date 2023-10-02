Схожі, як дві краплі води: Ірина Федишин здивувала рідкісним фото з мамою
Джерело:Ірина Федишин
Українська співачка Ірина Федишин поділилася з шанувальниками рідкісним фото зі своєю мамою. Виявляється, артистка просто копія найріднішої людини.
Мама зірки Леся Федишин відсвяткувала 1 жовтня день народження. Співачка присвятила їй зворушливі слова у соцмережі.
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З нагоди свята Ірина Федишин поділилася з шанувальниками рідкісним фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води. Вони обидві – білявки та мають схожий стиль в одязі.
На світлині співачка позувала в синьому костюмі, а її мама одягнула чорний костюм.
Ірина Федишин з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс
Федишин побажала мамі завжди бути щасливою та здоровою.
Моя матусю! Вітаю з днем народження! Не вистачить слів, щоб описати, як я вас люблю! Дякую Богові за вас і прошу, щоб ви були здоровими і щасливими,
– написала артистка.
Згодом в інстаграм-сторіс співачка показала ще одне фото з мамою у вишиванках. Вони разом з дітьми сходили до церкви. На цій світлині теж помітно, наскільки жінки схожі.
Ірина Федишин з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс
Прихильники Ірини Федишин привітали її маму. Вони написали в коментарях чимало приємних слів:
- "Вітаю вашу маму. Міцного здоров'я і мирного неба".
- "Вітаю неймовірну пані Лесю з Днем народження! Міцного вам здоров'я і щасливих та довгих років життя!"
- "З Днем народження, дорога пані Лесю! Будьте здоровою і нехай усі біди та негаразди обходять стороною вашу родину! Поважаю і дуже вдячна за таку неймовірну донечку".
- "З іменинницею вас, Ірино! Щастя, любові, натхнення, здоров'я, нашої скорішої перемоги та мирного неба над головою!"
- "Іро, щиро вітаю вашу мамусю з днем народження! Усього найкращого і світлого!"
Хто з зірок схожий на своїх рідних
- Нещодавно співачка Юлія Саніна показала рідкісні фото зі своїми батьками. Артистка приголомшила схожістю з мамою та батьком. Фани одразу помітили, що співачка має татову усмішку.
- Ведуча Ольга Фреймут показала спільне фото зі своєю молодшою сестрою. Між ними різниця у 10 років, але дівчата між собою дуже схожі.
- Телеведуча Катерина Осадча публікувала рідкісне фото зі своїм 20-річним сином Іллею від шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком. Хлопець схожий на маму, як дві краплі води.
- Режисер Алан Бадоєв вразив мережу фото своєї єдиної доньки Лоліти. Шанувальники відмітили, як дівчина схожа на свого батька.
- Сніжана Бабкіна також ділилася фото зі своїм старшим сином Артуром від першого шлюбу. Хлопцю виповнилось 16 років, тож він перейшов в 11 клас і дуже схожий на зіркову маму.