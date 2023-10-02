Мама зірки Леся Федишин відсвяткувала 1 жовтня день народження. Співачка присвятила їй зворушливі слова у соцмережі.

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З нагоди свята Ірина Федишин поділилася з шанувальниками рідкісним фото з мамою, на яку схожа, як дві краплі води. Вони обидві – білявки та мають схожий стиль в одязі.

На світлині співачка позувала в синьому костюмі, а її мама одягнула чорний костюм.



Ірина Федишин з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс

Федишин побажала мамі завжди бути щасливою та здоровою.

Моя матусю! Вітаю з днем народження! Не вистачить слів, щоб описати, як я вас люблю! Дякую Богові за вас і прошу, щоб ви були здоровими і щасливими,

– написала артистка.

Згодом в інстаграм-сторіс співачка показала ще одне фото з мамою у вишиванках. Вони разом з дітьми сходили до церкви. На цій світлині теж помітно, наскільки жінки схожі.



Ірина Федишин з мамою / Фото з її інстаграм-сторіс

Прихильники Ірини Федишин привітали її маму. Вони написали в коментарях чимало приємних слів:

"Вітаю вашу маму. Міцного здоров'я і мирного неба".

"Вітаю неймовірну пані Лесю з Днем народження! Міцного вам здоров'я і щасливих та довгих років життя!"

"З Днем народження, дорога пані Лесю! Будьте здоровою і нехай усі біди та негаразди обходять стороною вашу родину! Поважаю і дуже вдячна за таку неймовірну донечку".

"З іменинницею вас, Ірино! Щастя, любові, натхнення, здоров'я, нашої скорішої перемоги та мирного неба над головою!"

"Іро, щиро вітаю вашу мамусю з днем народження! Усього найкращого і світлого!"

Хто з зірок схожий на своїх рідних