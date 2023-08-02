Нагадаємо, що Ілля – син Каті Осадчої від шлюбу з нардепом Олегом Поліщуком – зараз живе в США. Хлопець схожий на зіркову маму, як дві краплі води.

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Ведуча в інстаграмі показала рідкісні кадри старшого сина. На фото Осадча позувала у жовтій футболці поруч з Іллею, який одягнув чорну футболку та сорочку.



Катерина Осадча зі старшим сином / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що Катерина не забула привітати сина зі святом. Адже 2 серпня в Україні відзначається День Ангела в Іллі.

"Сьогодні День Ангела в Іллі. Вітаю всіх Іллюш з вашим днем", – написала ведуча.

Також Ілля зустрівся з маленьким братиком Данилом, якому днями виповниться два роки. На фото старший син Осадчої гуляв за руку з молодшим.

"Такі різні і такі схожі", – підписала фото Катерина.



Сини Катерини Осадчої / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що син Катерини Осадчої закінчив міжнародну школу Kyiv International School і вступив у Мерілендський університет, що у США. Ілля зараз вчиться на програміста. Раніше Юрій Горбунов розповідав, що старший син Осадчої прийняв його як вітчима.

Цікаво, що нардеп Олег Поліщук, з яким Катя Осадча одружилася у 18 років, також знайомий з Горбуновим, вони іноді перетинаються на сімейних святах.