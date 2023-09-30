Учасник "Холостячки" Олексій Тригубенко близько трьох місяців тому вперше став батьком. Днями малюка охрестили.

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Олексій Тригубенко охрестив сина

Бізнесмен показав зворушливі відео та фото з церемонії. Хрещеним Марка став Євген Ковтуненко, який теж брав участь у 1 сезоні "Холостячки".

Важливий день для нашої родини! Похрестити Марка, якому вже майже три місяці. Відчуваю безмежну радість і відповідальність бути батьком цього чудового маленького хлопчика. Нехай він росте щасливим і здоровим, оточений нашою любов'ю та підтримкою. Бажаємо йому в житті тільки найкращого, і віримо, що його життєва подорож буде чарівною,

– поділився Олексій Тригубенко.

Хрещення сина Олексія Тригубенка: відео

Хрещення сина Олексія Тригубенка / Фото з інстаграм-сторіз

Олексій також нарешті відреагував на десятки коментарів про те, чому він не показує маму свого сина. Він показав фото з обраницею, але через хустку видно лише її волосся. Вочевидь, дівчина не любить публічність.

"Друзі, трохи терпіння, все згодом", – написав бізнесмен.



Тригубенко з коханою та сином / Фото з інстаграм-сторіз

Олексій Тригубенко став батьком

На початку липня фіналіст "Холостячки" здивував новиною – він вперше став батьком. Олексій лише опублікував фото з пологового та розповів, що у нього народився син.

Пізніше Тригубенко поділився першими враженнями від батьківства. Він зізнався, що тепер відчуває зовсім інший рівень відповідальності. "Ще не до кінця усвідомлюю, що став батьком. Так цікаво спостерігати за ним, за всіма рухами та емоціями", – ділився зірковий батько.