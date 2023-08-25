Юлія Фреймут на 10 років молодша за Ольгу. Виявляється, дівчата між собою дуже схожі.

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24 серпня Юлія відсвяткувала день народження. З нагоди свята Ольга Фреймут присвятила сестрі допис в інстаграм-сторіс. Ведуча ніжно звернулася до рідної людини.

У мене найкраща у світі сестра. Юліє, з днем народження! Ти так багато значиш для мене,

– написала Ольга.

Фреймут поділилася фото, на якому позувала разом з сестрою. Дівчата одягнули чорні сукні, а їхнє волосся було розпущене.



Оля Фреймут з сестрою / Фото з її інстаграм-сторіс

Юлія також написала допис про своє день народження. Ольга Фреймут прокоментувала його.

"Будь щасливою, my little sister. Тільки з тобою у мене стільки спільних радісних спогадів. Ти так мене надихаєш, рівняюся на тебе", – додала вона.

Сестри насправді дуже схожі. В мережі Юлії є безліч фото, на яких вона схожа на Ольгу Фреймут.

Як виглядає сестра Ольги Фреймут / Фото з соцмереж

Де зараз живе Ольга Фреймут