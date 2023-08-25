Юлія Фреймут на 10 років молодша за Ольгу. Виявляється, дівчата між собою дуже схожі.
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24 серпня Юлія відсвяткувала день народження. З нагоди свята Ольга Фреймут присвятила сестрі допис в інстаграм-сторіс. Ведуча ніжно звернулася до рідної людини.
У мене найкраща у світі сестра. Юліє, з днем народження! Ти так багато значиш для мене,
– написала Ольга.
Фреймут поділилася фото, на якому позувала разом з сестрою. Дівчата одягнули чорні сукні, а їхнє волосся було розпущене.
Оля Фреймут з сестрою / Фото з її інстаграм-сторіс
Юлія також написала допис про своє день народження. Ольга Фреймут прокоментувала його.
"Будь щасливою, my little sister. Тільки з тобою у мене стільки спільних радісних спогадів. Ти так мене надихаєш, рівняюся на тебе", – додала вона.
Сестри насправді дуже схожі. В мережі Юлії є безліч фото, на яких вона схожа на Ольгу Фреймут.
Як виглядає сестра Ольги Фреймут / Фото з соцмереж
Де зараз живе Ольга Фреймут
- Ведуча виїхала з України 15 лютого 2022 року, бо передчувала повномасштабне вторгнення. Спершу вона була у Франції, а згодом поїхала до Лондона, де з дітьми отримала тимчасове резидентство. Фреймут працює в газеті Sunday Express.
- У липні Ольга разом з чоловіком та дітьми – донькою Євдокією та сином Валерієм – повернулася до України. Подружжя публікувало рідкісне фото зі Львова.
- Туди також згодом прибула 17-річна донька ведучої. Злата у столиці кардинально змінила колір волосся та навіть встигла у столиці провести танцювальний майстер-клас.