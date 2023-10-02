Мама звезды Леся Федишин отметила 1 октября день рождения. Певица посвятила ей трогательные слова в соцсети.
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По случаю праздника Ирина Федишин поделилась с поклонниками редким фото с мамой, на которую похожа, как две капли воды. Они обе – блондинки и имеют похожий стиль в одежде.
На фотографии певица позировала в синем костюме, а ее мама надела черный костюм.
Ирина Федишин с мамой / Фото с ее инстаграмм-сторис
Федишин пожелала маме всегда быть счастливой и здоровой.
Моя мамочка! Поздравляю с днем рождения! Не хватит слов, чтобы описать, как я люблю вас! Благодарю Бога за вас и прошу, чтобы вы были здоровы и счастливы,
– написала артистка.
Впоследствии в инстаграм-сторис певица показала еще одно фото с мамой в вышиванках. Они вместе с детьми сходили в церковь. На этой фотографии тоже заметно, насколько женщины похожи.
Ирина Федишин с мамой / Фото с ее инстаграмм-сторис
Поклонники Ирины Федишин поздравили ее маму. Они написали в комментариях немало приятных слов:
- "Приветствую вашу маму. Крепкого здоровья и мирного неба".
- "Приветствую невероятную госпожу Лесю с Днем рождения! Крепкого вам здоровья и счастливых и долгих лет жизни!"
- "С Днем рождения, дорогая госпожа Леся! Будьте здоровы и пусть все беды и невзгоды обходят стороной вашу семью! Уважаю и очень благодарна за такую невероятную дочь".
- "С именинницей вас, Ирина! Счастья, любви, вдохновения, здоровья, нашей скорейшей победы и мирного неба над головой!"
- "Ира, искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения! Всего лучшего и светлого!"
Кто из звезд похож на своих родных
- Недавно певица Юлия Санина показала редкие фото со своими родителями. Артистка ошеломила сходством с мамой и отцом. Фаны сразу заметили, что у певицы папиная улыбка.
- Ведущая Ольга Фреймут показала общее фото со своей младшей сестрой. Между ними разница в 10 лет, но девушки очень похожи.
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- Режиссер Алан Бадоев поразил сеть фото своей единственной дочери Лолиты. Поклонники заметили, как девушка похожа на своего отца.
- Снижана Бабкина также делилась фото со своим старшим сыном Артуром от первого брака. Парню исполнилось 16 лет, поэтому он перешел в 11 класс и очень похож на звездную маму.