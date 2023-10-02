Мама звезды Леся Федишин отметила 1 октября день рождения. Певица посвятила ей трогательные слова в соцсети.

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По случаю праздника Ирина Федишин поделилась с поклонниками редким фото с мамой, на которую похожа, как две капли воды. Они обе – блондинки и имеют похожий стиль в одежде.

На фотографии певица позировала в синем костюме, а ее мама надела черный костюм.



Ирина Федишин с мамой / Фото с ее инстаграмм-сторис

Федишин пожелала маме всегда быть счастливой и здоровой.

Моя мамочка! Поздравляю с днем рождения! Не хватит слов, чтобы описать, как я люблю вас! Благодарю Бога за вас и прошу, чтобы вы были здоровы и счастливы,

– написала артистка.

Впоследствии в инстаграм-сторис певица показала еще одно фото с мамой в вышиванках. Они вместе с детьми сходили в церковь. На этой фотографии тоже заметно, насколько женщины похожи.



Ирина Федишин с мамой / Фото с ее инстаграмм-сторис

Поклонники Ирины Федишин поздравили ее маму. Они написали в комментариях немало приятных слов:

"Приветствую вашу маму. Крепкого здоровья и мирного неба".

"Приветствую невероятную госпожу Лесю с Днем рождения! Крепкого вам здоровья и счастливых и долгих лет жизни!"

"С Днем рождения, дорогая госпожа Леся! Будьте здоровы и пусть все беды и невзгоды обходят стороной вашу семью! Уважаю и очень благодарна за такую невероятную дочь".

"С именинницей вас, Ирина! Счастья, любви, вдохновения, здоровья, нашей скорейшей победы и мирного неба над головой!"

"Ира, искренне поздравляю вашу мамочку с днем рождения! Всего лучшего и светлого!"

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