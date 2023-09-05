Артур і Сніжана дуже між собою схожі. Про це в коментарях під фото написало багато шанувальників.

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Сніжана Бабкіна показалася з сином

Дружина українського музиканта виставила світлину, на якій позувала біля свого сина-випускника. Цей навчальний рік стане для Артура останнім в школі. Вони сфотографувались на перше вересня, тому тримали в руках квіти та подарунковий пакет.

Останній Перший дзвоник. Мій маленький-великий хлопчик,
– написала Сніжана.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією фани зазначили, що юнак дуже привабливий та схожий на маму:

  • "Вітаю! Такий красень ваш син";
  • "Мама та синок! Які ви гарні";
  • "Який красень";
  • "У вас дуже гарний син";
  • "Красень";
  • "Такий вже дорослий";
  • "Дуже схожий на вас!";
  • "Красень".

Що відомо про стосунки Сергія та Сніжани Бабкіних

Подружжя познайомилося ще у 2007 році під час роботи в "Театр 19". Вже у 2008 році вони таємно обвінчалися, а в церкві пообіцяли, що скоро зареєструють свої стосунки в РАЦСі. 27 березня наступного року вони виконали свою обіцянку, проте пишного святкування не було. За роки подружнього життя у Сергія та Сніжани народилося двоє спільних дітей – донька Веселина й син Єлисей. Також пара виховує сина Артура, якого Сніжана народила в першому шлюбі.