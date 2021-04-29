Артистка поділилася, що від батька їй дісталися навислі очі. Ірина Білик завжди вважала їх своєю вадою й наважилася на хірургічне втручання після розмови з Леонідом Кучмою, який на той час був президентом України.

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Співачка пригадала, як після концерту в Палаці "Україна" політик поцікавився: "Ірино, а чому у вас такі сумні очі?" Це стало останньою краплею.

У мене були благаючі очі, ніби я постійно плачу. Коли вже і президент помітив, що вони у мене сумні, я вирішила їх трохи "розвеселити",

– зізналася Ірина Білик.

Після того знаменитість підколювала губи та робила пластику носа, щоб прибрати горбинку. Зараз вона захоплюється б'юті-ін'єкціями й не бачить в цьому нічого поганого, адже не змінює себе до невпізнаваності.

"У мене є грузинська кров, і від Грузії у мене залишився ніс з горбинкою. Мені здавалося, що цей ніс видно за кілометр. І я попросила горбинку трохи прибрати. Я не хотіла, щоб люди побачили іншу жінку", – наголосила Ірина Білик.

Щоправда, публіка вважає по-іншому. На фото з відпочинку в Єгипті, де зірка позувала без макіяжу поряд з Ектором Хіменесом-Браво, фани її не впізнали.

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