Зі сльозами на очах артистка зізналася, що її брат Сергій страждав від психічних розладів. Зараз 40-річний чоловік не може ані працювати, ані доглядати за собою, адже хворий.

Важливо Ірина Білик розлучається з третім чоловіком

Жодного дня він не працював. Він п'ять років не виходив на вулицю взагалі. Зараз я намагаюся пояснити йому, що треба жити так, як люди, мати сім'ю,

– поділилася Ірина Білик.

Раніше за психічно хворим Сергієм доглядала мати, яка померла у травні минулого року. Тепер чоловік живе у квартирі сам. Ірина Білик пригадала, що після смерті неньки знайшла молитву за свого брата, яку вона читала щодня.

"Ми всі завжди сподівалися, що він одужає, але сьогодні це великі проблеми. Я його люблю, я сподіваюсь, що він виросте", – зізналася артистка.

Зірка додала, що зі всіх сил намагається покращити життя Сергія – надсилає йому продукти та покриває всі витрати. У цьому їй допомагає двоюрідний брат Юрій.

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