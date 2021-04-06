51-річна співачка Ірина Білик мала п'ять шлюбів: три з них – офіційні, два – цивільні. Артистка оголосила, що завжди була ініціаторкою розривів і від чотирьох попередніх чоловіків йшла сама. Про розставання вона ніколи не шкодувала.

Знаменита співачка підкорювала серця найбажаніших чоловіків країни – свого першого продюсера Юрія Нікітіна, на 16 років молодшого танцівника Дмитра Дікусара, епатажного Дмитра Коляденка та інших. Ірина Білик зізналася, що в кожного з них закохувалася з першого погляду, хоч роман з Нікітіним закрутила після років творчої співпраці.

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"Я завжди закохувалася з першого погляду. І це найчарівніше, космічне відчуття, коли ти бачиш очі людини, відчуваєш його запах і вже хочеш бути поруч з ним", – наголосила артистка.

Ірина Білик вважає себе дуже порядною жінкою, адже мала всього "п'ять шлюбів, а не більше". З кожним зі своїх обранців вона жила то вісім, то п'ять, то три роки і в союзі з ними залишалася вірною. Проте від коханих зірка завжди йшла першою, її ніколи не кидали.

Я завжди йшла сама від своїх коханих чоловіків і жодного разу про це не пошкодувала. І раджу жінкам, які не наважуються втекти від домашнього насильства, від неприємного спілкування в сім'ї – не бійтеся,

– поділилася Ірина Білик.

У неї є девіз, з яким вона йде по життю: "Кожен новий чоловік він завжди краще". Тому, завершуючи тривалі стосунки, співачка точно знала, що десь є людина, яка її знайде, полюбить, обійме, поцілує, і для нього вона буде найбажанішою і найкрасивішою.

Схоже, того самого єдиного Ірина Білик таки знайшла. Вже п'ять років вона заміжня за російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, від якого виховує 5-річного сина Табріза. Тоді як найдовший цивільний шлюб зірки з Юрієм Нікітіним завершився після 8 років через неготовність чоловіка до батьківства.

Нагадаємо, нещодавно знаменитість зізналася, чи практикує з чоловіком, який мешкає в Москві, секс телефоном.