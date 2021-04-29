Артистка поделилась, что от отца ей достались нависшие глаза. Ирина Билык всегда считала их своим пороком и решилась на хирургическое вмешательство после разговора с Леонидом Кучмой, который в то время был президентом Украины.

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Певица вспомнила, как после концерта во Дворце "Украина" политик поинтересовался: "Ирина, а почему у вас такие грустные глаза?" Это стало последней каплей.

У меня были умоляющие глаза, будто я постоянно плачу. Когда уже и президент заметил, что они у меня грустные, я решила их немного "развеселить",

– призналась Ирина Билык.

После того знаменитость подкалывала губы и делала пластику носа, чтобы убрать горбинку. Сейчас она увлекается бьюти-инъекциями и не видит в этом ничего плохого, ведь не меняет себя до неузнаваемости.

"У меня есть грузинская кровь, и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос виден за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Я не хотела, чтобы люди увидели другую женщину", – подчеркнула Ирина Билык.

Правда, публика считает по-другому. На фото с отдыха в Египте, где звезда позировала без макияжа рядом с Эктором Хименесом-Браво, фаны ее не узнали.

Предварительные резонансные заявления Ирины Билык