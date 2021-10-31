Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Максимом Тарапатою

32-річний підприємець, який розвиває бізнес у Шанхаї, вперше розповів, за які риси закохався у Злату Огнєвіч та чи готовий будувати з нею сім'ю. Макс розкрив правду про дружбу після "Холостячки" та розсекретив, що йому пишуть фанатки.

Читайте Інтерв'ю з учасником "Холостячки": Максим Тарапата про почуття до Злати та дружбу після шоу

Я роками жив за кордоном, завжди був далекий від телепроєктів і медійності. Ніколи навіть не замислювався і не розглядав для себе подібний досвід. Але так склалися обставини, що я опинився в Україні. Новина, що Злата – нова "Холостячка" якось виділилась серед іншої інформації. Певний час думав, сумнівався. І вирішив, якщо вже я тут, і я ніяк не можу викинути цю думку з голови – все неспроста,

– розповів Тарапата.



Максим Тарапата зі Златою Огнєвіч у "Холостячці" 2 сезон / Фото СТБ

Інтерв'ю з фіналісткою "Співають всі" Дар'єю Ковтун

Дружина українського піаніста Євгена Хмари – Дар'я Ковтун стала однією з фіналісток народного вокального шоу "Співають всі!". Також Дар'я, яка зараз виступає під псевдонімом ODARA, була учасницею 4 сезону шоу "Х-фактор". Вона розповіла, чим відрізняються шоу, а також про її підготовку до проєкту, допомогу коханого та майбутній концерт в Києві.

Читайте повністю Інтерв'ю з фіналісткою "Співають всі" Дар'єю Ковтун: про допомогу чоловіка та підготовку до шоу

Слова "допомагає" буде дуже замало. Женя робить набагато більше. Мій коханий чоловік щодня та щохвилини надихає мене, спонукає до дій. Та я розумію, що саме завдяки впливу Женіної музики до мене приходять пісні. Я обожнюю його творчість та купаюся в ній,

– зізналась в інтерв'ю Дарія.



Євген Хмара і Дар'я Ковтун / Фото з інстаграму музиканта

Інтерв'ю з Ivan NAVI

Популярний співак зі Львова Ivan NAVI став одним з молодих артистів, з якими Тіна Кароль записала треки в рамках альбому "Молода кров". Хіт "Ангели все знають" потрапив у тренди музики на ютубі та піднявся на 6 місце в рекомендаціях. Після прем'єри відео на цю пісню ми поспілкувалися з Іваном про прогулянку з Тіною у Львові, а також розпитали про життя і творчість на карантині.

Читайте повністю Інтерв'ю з Ivan NAVI: про прогулянку з Тіною Кароль, творчість і карантин

До колаборацій ставлюся дуже позитивно, але вважаю, що в них головне робити все в міру. Адже це симбіоз двох виконавців, кожен має свій почерк і стиль, а вони формуються саме в сольній творчості. Можна провести аналогію з парою: якщо зустрічаються разом несформовані особистості, то кожен в парі намагається заповнити свої пустоти іншою людиною, а якщо дві цільні – тоді й виникає той резонанс створення чогось нового, синергії,

– зазначив NAVI.



Ivan NAVI і Тіна Кароль у Львові / Фото з інстаграму артиста

Інтерв'ю з Оксаною Мухою

Відома співачка Оксана Муха вперше виступила з програмою "Найгарніші пісні України" в Донецькій і Луганській областях. Виконавиця присвятила тур Дню захисників і захисниць України. Вона вже багато років мріяла приїхати з українськими піснями до військових і нарешті реалізувала цю ідею.

Читайте повністю Нам хотіли зірвати концерт у Маріуполі, – інтерв'ю з Оксаною Мухою про концерти на Сході

Коли почалася війна, хотілося поїхати й підтримати військових. Тоді взагалі прагнула потрапити на Схід до українців, які чекають українську пісню. Розуміла, що за 30 років існування нашої держави не було кроків для об'єднання Сходу та Заходу. А от відмінності – яскраво підкреслювали. Я мріяла поїхати туди й об'єднати серця людей українською піснею,

– розповіла артистка.



Оксана Муха з військовими на Сході України / Фото з інстаграму артистки

Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим

Під час першої вечірки 2 сезону реаліті-шоу "Холостячка" Злату Огнєвіч приголомшив стоматолог Роман Васильєв. Він з'явився перед дівчиною на білому коні та з величезним букетом квітів, чим нагадував справжнього принца. Чоловік розповів, як готувався до цієї зустрічі, а також поділився деталями за лаштунків проєкту.

Читайте повністю Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим: знайомство зі Златою, зйомки та побачення

У нашому сезоні справді дивовижний склад чоловіків. Всі освічені, успішні та самодостатні. Опинившись на одній території, 16 дорослих чоловіків природно вибудовуватимуть особисті кордони, але в нашій ситуації це відбувалося максимально адекватно та без неадекватної поведінки,

– прокоментував проєкт стоматолог.



Роман Васильєв і Злата Огнєвіч / Фото з інстаграму чоловіка

Інтерв'ю з Віктором Винником – гурт "МЕРІ"

Український виконавець Віктор Винник та соліст гурту "МЕРІ", як і чимало інших зірок", рефлексує на тему карантину, музики та війни в Україні, яка триває вже 8 рік. В інтерв'ю артист розповів про найцікавіші моменти з його життя, творчість в період карантину, вихід його останньої пісні "Тільки не треба" та вакцинацію.

Читайте повністю "Ми вакциновані морально і щеплені від страху": інтерв'ю з фронтменом гурту "МЕРІ"

Я вакцинувався ще в першій "хвилі". І вважаю, що якщо ти чогось не знаєш, то маєш довіряти людям які, напевно, знають більше. Треба вірити медикам і не розповідати про 5G. Ми не живемо на острові, ми глобально зав’язані. І тенденції, що відбуваються у світі, прийдуть до нас. Ми не Білорусь чи Північна Корея. Так, це можна вважати наступом на свободи. З одного боку це дискримінація, але з іншого боку терезів – реальні життя реальних людей,

– наголосив фронтмен Винник.



Віктор Винник з гурту "МЕРІ" / Фото з інстаграму артиста

Інтерв'ю з учасником "Танців" Артуром Логаєм

На "Танцях з зірками" 28-річний актор Артур Логай відкрився як сильна особистість. З першого випуску він вражає неймовірною технікою і феєричними підтримками. Він розповів нам про виснажливі тренування, стосунки дружини з партнеркою Анною Кареліною та перший танець за життя. А також чоловік зізнався, як потрапив у рейтингове шоу, з ким насправді конкурує та як розцінює свої шанси на перемогу.

Читайте повністю Інтерв'ю з учасником "Танців" Артуром Логаєм: про номінацію і стосунки дружини з партнеркою

Я зараз конкурую тільки зі своїм спокоєм, щоб не звертати увагу на те, з ким мене зіштовхують. Мені дуже хочеться отримувати максимальне задоволення від того, яку роботу ми виконуємо, від того, як люди на це реагують, як людям це подобається,

– поділився актор Артур Логай.



Артур Логай з партнеркою на "Танцях з зірками" / Фото "1+1"

Інтерв'ю з "Міс Україна" 2021 Олександрою Яремчук

Володаркою титулу "Міс Україна" 2021 стала 22-річна Олександра Яремчук з міста Калинівка, що на Вінниччині. Вже у грудні 2021 року дівчина представить Україну на міжнародному конкурсі краси в Пуерто-Ріко, США. Зазначимо, що красуня отримала корону за 3 мільйони доларів і 500 тисяч гривень. Дівчина вперше відповіла на чутки про заможного бойфренда, пластику та проплачену перемогу.

Читайте повністю Про життя до конкурсу, стосунки та перемогу: інтерв'ю з "Міс Україна" 2021 Олександрою Яремчук

Я вважаю, що українки найгарніші, тому їм не варто коригувати зовнішність у такому молодому віці. Однак я нікого не засуджую. Можливо, у такий спосіб дівчата позбуваються своїх комплексів і стають розкутішими,

– прокоментувала володарка корони.



"Міс Україна 2021" Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Інтерв'ю з Денисом Івановим

Тиждень тому розпочався щорічний "Київський тиждень кінокритики", який має на меті ознайомити кіноманів із новими кінопроєктами, обраними професійними українськими кінокритиками. З нагоди проведення 5-ої щорічної події ми поспілкувались з організатором фестивалю Денисом Івановим про поняття бренду "Україна" та для чого він важливий, про життя фестивалів у часи пандемії, та чому варто відвідати унікальний кінофестиваль у "серці" Києва.

Читайте повністю Найдешевший спосіб зробити бренд "Україна" – через культуру, – інтерв'ю з Денисом Івановим

Якщо говорити про українське кіно на міжнародному ринку, взагалі про український кінематограф, то більша частина надбань, які були в українському кіно радянського періоду, їх присвоїли російські інституції. Довженко у найбільших кіноархівах світу може бути записаний як російський автор. Ми повинні повернути багато імен, щоб вони виступали під брендом саме українського кіно,

– наголосив чоловік.



Денис Іванов / Фото з фейсбуку чоловіка

Інтерв'ю з Бенедиктом Камбербетчем

У листопаді в український прокат виходить стрічка британського постановника Вілла Шарпа "Котячі світи Луїса Вейна" – яскравий байопік про одного з найяскравіших та найексцентричніших діячів Вікторіанської Англії. Британський актор Бенедикт Камбербетч зіграв там головну роль художника-аристократа Луїс Вейн, який тим, що на своїх картинах зображав котиків. Нам вдалося поставити кілька запитань кіноактору та його партнерці по фільму – зірці серіалу "Корона" Клер Фой.

Читайте повністю Люблю самітництво, – ексклюзивна й відверта розповідь Камбербетча про новий фільм і життя

Для мене немає нічого настільки ж важливого та ефективного, як контакт із чимось, що заземлює, збиває пафос – і в моєму випадку це родина. Люблю побути з ними на природі, більш-менш сховавшись від усього світу. Розумію, що це звучить як відповідь на протилежне задане вами питання, але я люблю таке самітництво, таку усвідомлену ізоляцію,

– зазначив Камбербетч.



Бенедикт Камбербетч / Фото пресслужби фільму