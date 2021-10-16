Також Дар'я, яка зараз виступає під псевдонімом ODARA, була учасницею 4 сезону шоу "Х-фактор" і розповіла, чим участь у ньому відрізнялася від виступу на "Співають всі!".

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Чому для "Співають всі!" обрали пісню "Стану ли я счастливей"?

Це абсолютно фантастична пісня Максима Фадєєва, як і усі його інші композиції. Вона з глибоким змістом. Про такі пісні кажуть, що вони – на роки. Композиція актуальна сьогодні, та буде актуальною й через 10 років. У час, коли ми женемося за купою нав'язаних, придуманих цілей, ця пісня ніби повертає до істинної реальності.



Дар'я Ковтун / Фото пресслужби

Мені б дуже хотілось заспівати своїх авторських пісень. "Ау", або "Жива вода", але на шоу "Співають всі!" потрібно виконувати відомі, перевірені часом хіти. Тож я пішла на невеличкий компроміс із собою та внутрішнє бажання звучати перемогло усе інше.

ODARA – "Жива вода": дивіться відео онлайн

Як готувалися до виступу?

Напевно, ви чекаєте, що я годинами співала та тренувалася перед виступом, але це не так. За день до виступу я жила так само як і тиждень до нього, як і за місяць, як і за рік. Підготовка до такого особливого моменту як виступ на шоу є у кожному моменті твого повсякденного життя. І коли я виходжу на сцену, то є собою. З певним досвідом, який отримала за багато років. Якщо це можна назвати підготовкою, то тоді це і є вона.



Дар'я Ковтун / Фото пресслужби

На шоу Ви не згадували про це, але раніше були учасницею "Х-фактора", де потрапили у прямі ефіри. Як відрізняється участь у "Співають всі!" від попереднього досвіду?

Насамперед хочу сказати, що після закінчення "Х-фактора" я сказала собі: "Даша, ти більше не підеш на жодне талант-шоу". Але я так змінилася за 8 років. Після одруження і народження дітей я почала писати авторські пісні. Тож я хотіла познайомити глядача із новою собою – зі співачкою ODARA. Але що стосується різниці самих шоу, то вона дуже велика.

Шлях на "Х-факторі" триває цілих 4 місяці. Учасники ізольовані від будь-якого життя, окрім того, що відбувається на проєкті. У "Співають всі!" усе це відбувається набагато швидше.

Виступ Дар'ї Ковтун на "Х-факторі": дивіться відео онлайн

По друге, на "Х-факторі" лише 4 тренери, які дуже прискіпливо ставляться до учасників і їхніх виступів. У "Співають всі!" нібито потрапляєш у літній табір, де усі отримують задоволення від того, що роблять. Уся сотня прагне, аби учасник з усім впорався. Судді налаштовані на те, що ти зараз круто виступиш. Вони бачать в учасниках найкраще та чіпляються за це.

Чи радив щось чоловік перед виступом на "Співають всі!"?

Женя – моя найбільша підтримка по життю. Саме він відправив за мене заявку на участь, саме він вмовив мене заспівати на цій сцені.

Але перед самим виступом він сказав, щоб я робила так, як я роблю завжди. Сказав, щоб я була собою і нічого не видумувала.

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Як Євген допомагає Вам у творчості?

Слова "допомагає" буде дуже замало. Женя робить набагато більше. Мій коханий чоловік щодня та щохвилини надихає мене, спонукає до дій. Та я розумію, що саме завдяки впливу Женіної музики до мене приходять пісні. Я обожнюю його творчість та купаюся в ній.



Дар'я Ковтун та Євген Хмара / Фото пресслужби

Він буде з Вами на концерті, який відбудеться в Києві 31 жовтня?

Мені здається, що інакше і бути не може. У нас навіть є такий жарт, що на його концертах, я в нього "гість". А на моєму "гостем" буде він. Тож ми ходимо один до одного у гості.

Він буде не єдиним запрошеним артистом на цьому концерті, але це поки що все, що я можу розповісти. Буде неймовірний акустичний виступ із живим складом музикантів, де я буду виконувати авторські пісні. Та обов'язково виконаю декілька композицій, які дуже полюбили глядачі у моєму виконанні на талант-шоу. Отож, чекаю на зустріч.



Дар'я Ковтун на виступі / Фото пресслужби