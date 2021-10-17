Після прем'єри відео на цю пісню ми поспілкувалися з Іваном про прогулянку з Тіною у Львові, а також розпитали про життя і творчість на карантині. Ексклюзивне інтерв'ю – читайте далі.

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Коронавірус і творчість

Іване, коронавірус змінив життя абсолютно кожної людини. Чи трансформувалася якось Ваша творчість?

Ми живемо так вже майже два роки й важко однозначно сказати, під яким впливом змінюється творчість – від внутрішнього росту чи від зовнішньої ситуації. Точно змінилася концертна діяльність, в якої з'явилася нова сезонність в залежності від зон карантину. У моєму репертуарі за цей час побільшало ліричних пісень. Наприкінці листопада планую презентувати новий ліричний сингл або навіть мініальбом.

Що відчували, коли вперше вийшли на сцену та побачилися з прихильниками після першого локдауну?

У мене під час локдауну був автомобільний концерт. Тоді було дуже емоційно. Якраз минуло пів року після запровадження жорстких обмежень. У той момент, як ніколи відчував цінність живих концертів. А вихід з цього стану відбувався поетапно. Спочатку це були корпоративи, а влітку і великі оpen air концерти.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Останнім часом українські виконавці презентують все більше дуетних композицій, багато з яких з'явилися саме на карантині. Чи будуть найближчим часом у Вас нові колаборації?

До колаборацій ставлюся дуже позитивно, але вважаю, що в них головне робити все в міру. Адже це симбіоз двох виконавців, кожен має свій почерк і стиль, а вони формуються саме в сольній творчості. Можна провести аналогію з парою: якщо зустрічаються разом несформовані особистості, то кожен в парі намагається заповнити свої пустоти іншою людиною, а якщо дві цільні – тоді й виникає той резонанс створення чогось нового, синергії.

Але в колабораціях є ще один цікавий момент. Наприклад, наш дует з Тіною та ще декілька дуетних композицій українських артистів потрапили в рекомендації ютубу. Там з'явилося багато україномовних пісень. Це свідчить про те, що такими співпрацями можна привернути увагу до української музики.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Щодня стає відомо про все більше хворих на коронавірус, влада вводить нові карантинні обмеження. Артисти з острахом планують концерти, дехто взагалі не планує наперед, бо не знає, що буде далі. Яка ситуація з Вашими виступами?

Звісно, що ми також потапили в цю турбулентність. Поки що приватні виступи, які заплановані на жовтень та листопад, не скасовуємо. Було декілька запланованих концертів у закритих приміщеннях, деякі організатори, сподіваючись на хорошу погоду, переносять їх на свіже повітря. Виступи в залах знову відбуваються при заповненості 50 відсотків залу та з перевіркою сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Заздалегідь на другу половину жовтня ми вже не планували таких. Що буде в листопаді – побачимо. У цей період сфера діяльності артистів одна з найнестабільніших, але розуміємо, що здоров'я людей – найважливіше.



Ivan NAVI / Фото пресслужби

Дуетна пісня з Тіною Кароль

Ви стали одним з тих артистів, з якими вирішила записати спільні треки Тіна Кароль. Як взагалі зародилася ідея цієї співпраці? Ініціаторкою була Тіна?

Так. Наш дует з Тіною відбувся в рамках релізу її альбому "Молода кров". Мені написали від її імені й запропонували записати дуетну пісню. Тіна надіслала дві пісні на вибір і ми зупинились саме на "Ангели все знають".

А взагалі пам'ятаєте особисте знайомство з Тіною? Яким було перше враження про неї? Де відбувався запис пісні "Ангели все знають"?

Вперше ми бачились ще у 2013 році на проєкті "Голос країни". Потім неочікувано заспівали уривок пісні "Зіронька" Олександра Пономарьова під час концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Бачилися на збірних концертах, але особисто не були знайомі.

Та й пісню "Ангели все знають" ми записували порізно через насичений літній графік в обох. А от вперше зустрілися саме в день релізу альбому "Молода кров". Вона мені видалась дуже чарівною. Я отримав задоволення від спілкування з Тіною і від того, що вона була дуже приємною і душевною.

До теми Тіна Кароль та Ivan NAVI прогулялися Львовом: атмосферне відео

Днями Ви презентували відео на спільну композицію. Дуже атмосферний ролик, знятий у Львові. Скільки часу тривали зйомки? Адже Тіна приїжджала до Львова лише на 2 дні з концертами.

Ми не планували якогось грандіозного кліпу. Вся ідея була в тому, щоб прогулятись Львовом разом і просто зняти це на відео, передати наш вайб і атмосферу. Можливо, тому воно й вийшло таким легким і теплим. Люди пишуть, що передивляються його по декілька разів. Я хотів показати Тіні свої улюблені місця, щоб вона відчула магію Львова. При цьому ми в деяких моментах дуркували як діти, втікали від камер, сходили на блошиний ринок з книгами та платівками, потанцювали під спів бандуриста, випили кави. Прогулянка тривала приблизно 3 години, бо ще був запланований саундчек і концерт ввечері.

Тіна Кароль та Ivan NAVI у Львові / Фото пресслужби

Ця прогулянка була Вашою ідеєю?

Після релізу альбому у нас з Тіною був запланований дзвінок в інстаграмі, під час якого вона сказала, що скоро буде у Львові. Тоді я, якк фанат свого рідного міста, одразу запропонував їй екскурсію. Мені було приємно, що вона цю ідею підтримала. Що з цього вийшло – дивіться в відео.

Тіна Кароль та Ivan NAVI: дивіться відео онлайн

На концерті Ви також разом наживо заспівали "Ангели все знають", а потім закрутили її у вихорі. Це була задумка, чи спонтанно вийшло?

Такі речі – виключно спонтанні. Після такого крутого дня разом – це був мій емоційний порив.

Чи будуть ще живі виступи Тіни Кароль та Іvan NAVI?

Насправді я не проти повторити, але всьому є місце і час. Якщо так складуться зорі – буду тільки радий.