Український музикант Тарас Тополя разом з гуртом "Антитіла" вступив до тероборони ще до повномасштабного вторгнення. На фронті колектив пробув близько 6 місяців, – за цей час вони здійснили чимало бойових завдань, повідомляє 24 канал.

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Тарас Тополя про смерть

Співак зізнався, що до нього не одразу прийшло усвідомлення, що його життя може обірватися. На це пішов певний час.

Особисто до мене усвідомлення того, що мене можуть вбити, життя може обірватися, прийшло не одразу. Мені знадобився певний час, щоб це усвідомити. Але, коли прийняв це, то стало легше. Коли людина приймає потенційну можливість загинути як даність, то менше боїться, спокійно виконує свою роботу,

– поділився артист.

Тарас Тополя розповів, що найбільший страх – потрапити в полон. "Найбільше, звичайно, думаю, не тільки я, а й мої колеги, друзі, музиканти гурту "Антитіла", які служили зі мною, боялися потрапити в полон. Думаю, не треба пояснювати чому".

Звісно, зараз є багато безвісти зниклих. Або ж, як траплялося у нашому підрозділі, не вдається забрати тіло з поля бою. Тоді він також є серед безвісти зниклих. У таких випадках сім'ї цих військових живуть з надією, що вони десь ще живі, не знають, яка їхня доля,

– додав співак.

"Особисто мені хотілося, якщо загинути, то так, щоб тіло опинилося десь на рідній землі. Моя мала батьківщина – це Київ. Але, слава Богу, даємо інтерв'ю, значить все нормально. Ще треба щось зробити в цьому житті".

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео

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