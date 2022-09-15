Украинский музыкант Тарас Тополя вместе с группой "Антитела" вступил в тероборону еще до полномасштабного вторжения. На фронте коллектив пробыл около 6 месяцев – за это время они осуществили немало боевых задач, сообщает 24 канал.

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Тарас Тополя о смерти

Певец признался, что к нему не сразу пришло осознание, что его жизнь может оборваться. На это ушло некоторое время.

Лично мне осознание того, что меня могут убить, жизнь может оборваться, пришло не сразу. Мне понадобилось время, чтобы это осознать. Но, когда принял это, стало легче. Когда человек принимает потенциальную возможность погибнуть как данность, меньше боится, спокойно выполняет свою работу,

– поделился артист.

Полное интервью с Тарасом Тополей читайте в рамках проекта "Интервью24".

Тарас Тополя рассказал, что самый большой страх – попасть в плен. "Больше всего, конечно, думаю, не только я, но и мои коллеги, друзья, служившие со мной музыканты группы "Антитела", боялись попасть в плен. Думаю, не надо объяснять почему".

Конечно, сейчас много без вести пропавших. Или, как случалось в нашем подразделении, не удается забрать тело с поля боя. Тогда он также среди пропавших без вести. В таких случаях семьи этих военных живут с надеждой, что они еще живы, не знают, какая их судьба,

– добавил певец.

"Лично мне хотелось, если погибнуть, то так, чтобы тело оказалось где-то на родной земле. Моя малая родина – это Киев. Но, слава Богу, даем интервью, значит все нормально. Еще нужно что-то сделать в этой жизни".

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео

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