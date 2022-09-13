24 канал поспілкувався з Тарасом після відведення колективу з зони бойових дій. Артист відверто розповів про те, що довелося переживати на передовій.

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Якими були чергування "Антитіл" на фронті

"Антитіла" виїжджали на передову добу через добу. Щоразу це була нова тривожна історія, оскільки неможливо передбачити, що станеться наступної миті. Музиканти навіть між собою говорили, що хочуть нудні чергування, адже якщо вони активні, то йде бій і гинуть люди.

"Були дні, де ми просто перебували під обстрілами, ніхто не гинув, але це були 24 тривожні години, коли треба постійно налаштовувати вуха та тіло до вильотів мін, артилерії, звуків коптера. Але бувало й так, що ми вивозили десятки поранених, надаючи першу медичну допомогу. Дорогою вони втрачали свідомість, не впізнавали нас, після контузії забували, як їх звати, взагалі не орієнтувалися де вони та що з ними. Були такі чергування, де ми пів дня витрачали на те, щоб просто розвозити тіла в морги", – поділився Тополя.

У нас були чергування, на яких доводилося збирати тіла загиблих побратимів, складали їх штабелями один біля одного. Були дні, коли побратими з нашого батальйону збирали розкидані на полі тіла по частинах. Поруч з побратимами носили відірвані ноги. Різне було. Ми виїжджали на місце, знали де воно, облаштували, знали, як діяти, але щоразу це було нове випробування,

– зізнався Тарас.

Артист відверто розповів, що з емоціями ніяк не вдавалося справлятися. Їх потрібно було вимкнути й виконувати те, що написано на грудях. У музикантів "Антитіл" були чіткі завдання парамедиків. Вони мали надавати першу допомогу та зробити все, щоб врятувати життя. Або ж, якщо побратим загинув, то максимально швидко доставити його до моргу.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн