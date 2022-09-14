Своїми думками Тарас Тополя поділився в інтерв'ю 24 каналу. Артист був на передовій, на власні очі бачив, яку ціну українські захисники платять за те, щоб перемогти в цій війні. Тому тепер народ має зробити все для того, щоб ця перемога не була марною.

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Тарас Тополя про перемогу України

Нас тішать позитивні новини з фронту про контрнаступ ЗСУ, але не можна забувати, що зараз військовим дуже важко. Так, вони звільняють наші землі, але багато з воїнів вже віддали й продовжують віддавати життя за нашу свободу та незалежність.

Нам треба зрости, як нації. Зараз ми перебуваємо в цьому процесі, але попереду ще довгий шлях. Треба подорослішати, нарешті усвідомити хто ми, для чого, в чому суть нашого народу, яка спільна мета. Якщо не буде єдності в народі, то не буде перемоги, не зможемо скористатися всіма здобутками перемоги. Потрібна спільна ідея, навколо якої всі об'єднаються. Зараз ця ідея – перемога над ворогом. Але, коли ми переможемо, треба буде доходити до якогось певного консенсусу щодо спільних цілей, ідеї всього народу,

– наголосив Тарас Тополя.