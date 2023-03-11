Зробила собі піар, – Павло Зібров прокоментував скандальне інтерв'ю Емми Антонюк з Іво Бобулом

Конфлікт між Еммою Антонюк та Іво Бобулом переріс в один з найгучніших скандалів цього року. І хоч музикант сказав багато сексистських заяв та обізвав жінок, багато колег його підтримали. Вони кажуть, що Бобула просто треба краще знати.

Нагадаємо, що раніше за Іво Бобула заступився співак Віктор Павлік. Тепер цей скандал прокоментував і Павло Зібров, який вважає, що журналістка зробила собі піар.

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За його словами, треба знати Іво Бобула та його погляди. "Я його знаю років 40, десь 35 точно. Він – складна, неординарна людина", – пояснив Зібров.

Музикант вважає, що перш ніж йти на інтерв'ю з Бобулом, потрібно дізнатися взагалі, хто він.

А ця дівчина діяла просто в лоб. Ну, вона зробила собі піар, але я знаю, що деякі дорослі виконавці вже до неї точно не підуть,

– наголошує Зібров.

Він зазначив, що сам би так не відповів, але це була власна думка Іво Бобула. "Якщо ти публічна людина, ти не можеш свою думку тихенько сказати, тебе відразу рознесуть. Тож йому про це треба було думати. Я б собі такого не дозволив", — сказав Зібров.

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Що відомо про скандальне інтерв'ю з Іво Бобулом