На сторінці Іво Бобула в інстаграмі після гучного інтерв'ю з'явилась публікація, на якій співак нібито перепрошує за його слова про жінок. З'ясувалося, що це фейк.

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Сторінку Іво Бобула зламали

Представниця виконавця повідомила, що сторіз і справді з'явилося у профілі, але ні вона, ні сам Іво Бобул цього не публікували. Вона підкреслила, що артист не вибачався за власну думку, бо його "провини немає".

Звернемося до людини, яка розбирається у цій справі, щоб знайти людей, які мали доступ до цієї сторінки. Ми поки не знаємо, хто це міг зробити, ми дізнаємося. Ми дізнаємося, хто це міг зробити. Але стовідсотково – цього не робили ані я, ані Іво Васильович,

– сказала представниця.

"Цієї інформації бути не могло, бо провини жодної його немає. Він просто висловив свою думку і все. Іво Васильович каже те, що він вважає за потрібне, і те, що відповідає його поглядам".



Фейкове сторіз / Фото ТСН

Скандал з Іво Бобулом

Виконавець дав інтерв'ю Еммі Антонюк, в якому висловився про своє ставлення до жінок. На його думку, жінки сьогодні "розбалувані" та "меркантильні", тоді як "хороші дівчата" – це ті, які не виходять з дому. Емма не погодилась з такими думками артиста, тож він дорікнув їй через те, що у 32 роки вона не має чоловіка та дітей. Журналістка назвала це "сексистською маячнею", після чого Іво попросив "не мокати його в унітаз", не говорити "всяку херню" і пішов зі студії.

У мережі думки українців розділилися – хтось засудив слова Іво Бобула, а хтось висловив думку про непрофесійність інтерв'юерки. Оля Цибульська приєдналась до останніх, іронічно запропонувавши Еммі взяти інтерв'ю в Потапа про національну ідею.

Сам Іво Бобул прокоментував скандал раніше, заявивши, що він не давав дозволу на публікацію інтерв'ю.