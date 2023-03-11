Напомним, что раньше Иво Бобула вступился певец Виктор Павлик. Теперь этот скандал прокомментировал и Павел Зибров, считающий, что журналистка сделала себе пиар.
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По его словам, нужно знать Иво Бобула и его взгляды. "Я его знаю лет 40, где-то 35 точно. Он – сложный, неординарный человек", – объяснил Зибров.
Музыкант считает, что прежде, чем идти на интервью с Бобулом, нужно узнать вообще, кто он.
А эта девушка действовала прямо в лоб. Ну, она сделала себе пиар, но я знаю, что некоторые взрослые исполнители уже к ней точно не пойдут.
– подчеркивает Зибров.
Он отметил, что сам бы так не ответил, но это было собственное мнение Иво Бобула. "Если ты публичный человек, ты не можешь свое мнение тихонько сказать, тебя сразу разнесут. Так что ему об этом надо было думать. Я бы себе такого не позволил", – сказал Зибров.
Смотрите интервью с Павлом Зибровым: видео
Что известно о скандальном интервью с Иво Бобулом
- Артист во время разговора обвинил женщин в меркантильности. Антонюк в ответ назвала Бобула сексистом. Кроме того, он назвал женщин "разбалованными", потому что они "очень много хотят" и перебирают мужчинами.
- После комментариев ведущей артист покинул студию. Через несколько минут он перезвонил ей и сказал: "Ты упряма, как не знаю что. Опустись на землю.. Солнышко, если бы ты прошла хоть немного, что я прошел, ты говорила бы по-другому".
- Впоследствии Бобул заявил, что не давал ей разрешения на опубликование интервью с ним: "Я больше 40 лет на сцене, а ей 32 года. Это было мое собственное мнение. Никто не давал ей права публиковать это интервью. Я ей сказал, чтобы она это не публиковала, но она не послушала.» Но Антонюк опровергла его слова.
- Через несколько дней кто-то сломал страницу артиста в инстаграмме и извинился от его имени за "необдуманные и оскорбительные слова". В ответ менеджмент Бобула подчеркнул, что "вины ни одной его нет, потому что заявления Иво отвечают его взглядам".
- Мы попытались разобраться в этой ситуации и понять, почему произошел скандал. Кто такая Эмма Антонюк и почему между ней и Иво Бобулом возник такой громкий конфликт – узнайте в материале 24 Канала.