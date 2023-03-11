Напомним, что раньше Иво Бобула вступился певец Виктор Павлик. Теперь этот скандал прокомментировал и Павел Зибров, считающий, что журналистка сделала себе пиар.

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По его словам, нужно знать Иво Бобула и его взгляды. "Я его знаю лет 40, где-то 35 точно. Он – сложный, неординарный человек", – объяснил Зибров.

Музыкант считает, что прежде, чем идти на интервью с Бобулом, нужно узнать вообще, кто он.

А эта девушка действовала прямо в лоб. Ну, она сделала себе пиар, но я знаю, что некоторые взрослые исполнители уже к ней точно не пойдут.

– подчеркивает Зибров.

Он отметил, что сам бы так не ответил, но это было собственное мнение Иво Бобула. "Если ты публичный человек, ты не можешь свое мнение тихонько сказать, тебя сразу разнесут. Так что ему об этом надо было думать. Я бы себе такого не позволил", – сказал Зибров.

Смотрите интервью с Павлом Зибровым: видео

Что известно о скандальном интервью с Иво Бобулом