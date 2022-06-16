Білоруська модель Поліна Логунова висловилась про повернення в Україну. Зірка не впевнена, чи матиме нагоду побачити друзів.

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Поліна Логунова про повернення в Україну

Колишня дружина Дмитра Ступки розповіла, що через білоруський паспорт вона не зможе приїхати ні в Білорусь, ні в Росію. До того ж через нього вона вважається ворогом для України, оскільки самопроголошений лідер країни підтримує війну й Росію.

У мене білоруський паспорт, але я ніколи не зможу повернутись на свою рідну землю, де поховані мої рідні. Для мене це наче ніж у серці. До того ж я також не зможу поїхати до Росії, тому що тепер я для них — "ворог народу",

– сказала Поліна Логунова.

"Зі своїм білоруським паспортом я навіть стала вважатися ворогом для України. Але Україна для мене давно стала другою домівкою, і я буду рада нагоді побачити своїх друзів. Наскільки це реально – покаже час", – додала вона.



Поліна Логунова / Фото з інстаграму Поліни Логунової

Як Поліна Логунова підтримує Україну

Модель розповіла, що попри все підтримує Україну та допомагає різними способами. Вона зізналась, що перші дні війни не могла оговтатись і тому не з'являлась у соціальних мережах. Але потім зрозуміла, що це не фільм і зайняла активну позицію.

"Я зайнялася благодійністю, організацією збору коштів для ЗСУ, але не лише цим. Також ми збирали речі та харчування для маленьких дітей. Багато людей приносило корм для притулків для тварин. Я збирала контакти, які можуть бути корисні людям, координувала комунікації – робила все, що було в моїх силах, незважаючи на те, що я перебуваю в іншій країні", – поділилась Поліна Логунова.