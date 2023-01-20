Лідер колективу "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка добре заробляв у Росії до 2014 року. Він розповів, що вважає правильним рішенням заробляти кошти там. Бо після цього артист вкладав ці кошти в українські культурні проєкти.
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Олег Скрипка про заробітки в Росії
Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру,
– вважає Олег Скрипка.
Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 канал
Після 2014 року Олег Скрипка разом з гуртом "ВВ" перестав їздити до Росії. Для нього було здивуванням те, що українці натомість продовжити слухати російське.
"Але, коли почалася війна, ще у 2014 році, мені було дивно чути в українських клубах російську музику. Навіть у Львові російські пісні все одно грали на дискотеках. А в Одесі до 2014 року половина музики була світова, а інша половина – російськомовна. Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого".
Для мене це було і дивно, і страшно. Через музику я відчував, що будуть такі події, як зараз,
– додав Скрипка.
Що зірки кажуть про свої заробітки в Росії
- Надя Дорофєєва заявила, що до 24 лютого була інфантильна та безвідповідальна, а думки про аполітичність вважала творчими та правильними. Вона розкаялась через те, що не усвідомлювала певних тез раніше.
- Андрій Бєдняков зізнавався, що йому соромно через поїздки у Москву та заробітки там. Але додавав, що намагався шукати роботу на українських каналах – його ніхто не запрошував. Втім, на початку 2014-го року "Пєрвий канал" пропонував йому вести 2 – 3 розважальні проєкти, але той відмовився.
- Даша Астаф'єва також розкаялась за те, що заробляла "бабло" в Росії після 2014 року. Вона додавала, що їздила туди лише заради грошей, тоді як в Україні виступи приносили їй задоволення.