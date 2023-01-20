Лідер колективу "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка добре заробляв у Росії до 2014 року. Він розповів, що вважає правильним рішенням заробляти кошти там. Бо після цього артист вкладав ці кошти в українські культурні проєкти.

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Олег Скрипка про заробітки в Росії

Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру,

– вважає Олег Скрипка.



Олег Скрипка / Фото Уляни Журби, 24 канал

Після 2014 року Олег Скрипка разом з гуртом "ВВ" перестав їздити до Росії. Для нього було здивуванням те, що українці натомість продовжити слухати російське.

"Але, коли почалася війна, ще у 2014 році, мені було дивно чути в українських клубах російську музику. Навіть у Львові російські пісні все одно грали на дискотеках. А в Одесі до 2014 року половина музики була світова, а інша половина – російськомовна. Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого".

Для мене це було і дивно, і страшно. Через музику я відчував, що будуть такі події, як зараз,

– додав Скрипка.

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