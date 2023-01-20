Лидер коллектива "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка хорошо зарабатывал в России до 2014 года. Он рассказал, что считает правильным решением зарабатывать деньги там. Потому что после этого артист вкладывал эти средства в украинские культурные проекты.
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Олег Скрипка о заработках в России
Это было совершенно верно. Не только я так поступал. Знаю еще несколько хороших людей, которые так инвестировали в украинскую культуру,
– считает Олег Скрипка.
Олег Скрипка / Фото Ульяны Журбы, 24 канал
После 2014 Олег Скрипка вместе с группой "ВВ" перестал ездить в Россию. Для него было удивлением то, что украинцы продолжат слушать российское.
"Но, когда началась война, еще в 2014 году, мне было странно слышать в украинских клубах русскую музыку. Даже во Львове русские песни все равно играли на дискотеках. А в Одессе до 2014 года половина музыки была мировая, а другая половина – русскоязычная. Украиноязычной не было вообще. После 2014 года в Одессе была только российская музыка. Иностранного не было ничего".
Для меня это было странно и страшно. Через музыку я чувствовал, что будут такие события, как сейчас,
– добавил Скрипка.
Что звезды говорят о своих заработках в России
- Надя Дорофеева заявила, что до 24 февраля была инфантильная и безответственная, а мысли об аполитичности считали творческими и правильными. Она раскаялась из-за того, что не осознавала определенных тезисов раньше.
- Андрей Бедняков признавался, что ему стыдно из-за поездок в Москву и заработков там. Но добавлял, что пытался искать работу по украинским каналам – его никто не приглашал. Впрочем, в начале 2014 года "Первый канал" предлагал ему вести 2 – 3 развлекательных проекта, но тот отказался.
- Даша Астафьева также раскаялась за то, что зарабатывала "бабло" в России после 2014 года. Она добавляла, что ездила туда только ради денег, тогда как в Украине выступления доставляли ей удовольствие.