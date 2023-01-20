Телеведучий Слава Дьомін поцікавився в зірки серіалу "Спіймати Кайдаша", чи приходила йому повістка, на що той відповів "так". За його словами, він отримав повістку, пройшов медогляд і тепер стоїть у черзі – чекає, поки йому зателефонують. Проте він зізнається, що йому не лежить душа до військової справи.

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Мені прийшла повістка. Я пройшов медогляд. Все. Я, на жаль, не мав жодної військової кафедри, в армії я також не служив. Я пішов би туди, де б я впевнено почувався. Якби мене чомусь навчили, я б пішов би туди,

– каже Цимбалюк.

Наразі йому не близька жодна зі спеціалізацій військової служби і він про це ще не задумувався глобально. Проте страх у нього присутній, якщо його все ж призвуть.

"Не боюсь армії, а того, що після неї потрібно буде їхати на "передок". Людині, яка нічого не знає", – констатує чоловік, порівнявши службу з акторською справою, де в кожній професії є свої спеціалісти. І якщо "в кадрі" він може бути кілька діб, то за армію ще не знає.

"Коли відправляють на передок людей, які, грубо кажучи, сьогодні отримали повістку, а за два тижні вони туди їдуть, це, звичайно, треш. Ну, але як немає куди діватись, я це допускаю. Тому я, мабуть, спокійніше б це сприйняв, якщо розкласти якісь етапи. Мене там призвали, тоді мене повезли десь там на місяць вчиться чомусь, а вже тоді я десь кудись поїхав. Тоді мій мозок плавно це все б прийняв. А зараз це, звісно, що відро холодної води на голову", – прокоментував актор.

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