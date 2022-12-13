Надя Дорофєєва написала новий пост після того, як побачила шматочок влога про російські фільми та серіали. В одному з них 4 роки тому грала пісня "Время и Стекло".

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Надя Дорофєєва про минуле та Росію

Артистка зазначила, що ніякого скандалу не сталося і те, що там грала її пісня, вона не знала, оскільки, як артист, не контролює і, частіше за все, не знає про такі речі. Але це її не виправдовує і нічого не змінює.

До 24 лютого я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Ба більше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому,

– зізналася Дорофєєва.

"За цей рік я усвідомила 3 речі:

Росія – країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль.

Мистецтво не буває аполітичним.

Мені прикро, що я в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом.