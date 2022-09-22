В інтерв'ю Аліні Доротюк Олег Скрипка розповів, на які гроші живе під час війни. Він обмовився про бізнес у росії. Ці його слова могли перерости у скандал, якби інтерв'юерка вчасно не уточнила, до якого року він функціонував.

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Олег Скрипка шокував зізнанням про бізнес у росії

Мій бізнес був в основному в росії. Я брав ці російські кошти, і інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили,

– розповів Олег Скрипка.

Лише після запитання журналістки зірка уточнив, що бізнес, про який він говорить, – це усього-на-всього концерти гурту "Воплі Відоплясова". І працював він лише до 2014 року.

"Я заробляв дуже багато, дуже. 2014 року у нас був один концерт чи в січні, чи в лютому. І він був у клубі "Космонавт" в Пітері. Це був биток, нереально ми зібрали і дуже гарно зіграли. І в мене було таке відчуття, що я останній раз на території росії", – пригадав лідер ВВ.

Як Олег Скрипка заробляє зараз

Зараз же Олег Скрипка живе на авторські та добові, які отримує на благодійних концертах за кордоном. Крім того, він здає в оренду свою нерухомість у Києві.

Ми їздимо з концертами. Кошти передаємо на благодійність, але в нас є добові, це 50-100 євро. Ми живе на добові, щось вдається відкласти. І в мене є нерухомість в Києві – будинок моїх батьків, наша стара квартира. Там люди з'їхали, але зараз потрошку повертаються, будемо здавати. Якась копійчина крапає,

– чесно розповів артист.

Повне інтерв'ю Олега Скрипки: дивіться відео онлайн (про бізнес у росії – на 51:30)