Живота не було, – Інна Мірошниченко назвала діагноз прийомного сина

Дружина відомого українського телеведучого Інна Мірошниченко розповіла, який діагноз має її прийомний син Марсель.

Нещодавно подружжя Мірошниченків, після тривалої процедури, всиновило дитину. З'ясувалося, що син народився без черевної стінки.

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Інна Мірошниченко поділилась діагнозом прийомного сина

Жінка розповіла, що дитина має певну особливість. Син народився з деякими проблемами у здоров'ї. Лікарі поставили йому діагноз – гастрошизис, тобто, відсутність черевної стінки.

Живота не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра і м'язи тріснули, через те, що органи занадто швидко розвивалися. Усе випало і далі розвивалося просто в плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині.

– зазначила Інна.

Також з'ясувалось, що у Марселя інша форма грудної клітки. За словами Інни, ще деякі проблеми можуть з'явитися згодом.

Можуть бути важкі синдроми кишківника. Ми його і забирали з важким синдромом. Його кишка не перетравлювала їжу, її тільки вирізати треба було. Ми зняли цей діагноз.

– поділилась дружина Мірошниченка.

Знаменитість сказала, що не засуджує біологічну маму Марселя. Адже вона не знає, щоб зробила, якби потрапила в таку ситуацію.

Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної мами, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на таку ситуацію, якби я була така юна, у мене не було б підтримки, і в мене б народилася дитина з такими вадами. Я не знаю.

– відповіла вона.

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