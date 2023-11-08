Днями зіркова матуся розповіла про стан здоров'я хлопчика. Крім того, вона зізналася, як вони лікують сина, і чи дає це результати.

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Катерина Репяхова розповіла про стан здоров'я сина

Блогерка зізналася, що хлопчик поки не розмовляє та не розуміє, коли до нього звертаються так, як це роблять діти його віку. Однак завдяки лікуванню малюк показує значні успіхи. Він повторює звуки, говорить деякі слова й почав краще розуміти звернену мову, ніж це було раніше.

Михасику 2,4 року і він поки що не розмовляє. І не розуміє зверненої мови тією мірою, якою розуміють його однолітки. Пройшли ми великий шлях діагностики. І зараз займаємося корекцією педагогічно. Без ліків. У нас вже великі успіхи. Михась повторює звуки, говорить деякі слова і набагато краще розуміє звернену мову,

– зазначила жінка.

Катерина Репяхова розповіла про стан здоров'я сина / Скриншоти з інстаграм-сторіс

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