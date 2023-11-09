Нещодавно подружжя Мірошниченків, після тривалої процедури, всиновило дитину. З'ясувалося, що син народився без брюшної стінки.

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Інна Мірошниченко поділилась діагнозом прийомного сина

Жінка розповіла, що дитина має певну особливість. Син народився з деякими проблемами у здоров'ї.

Він народився з гастрошизисом. У нього не було брюшної стінки. Живота не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра і м'язи тріснули, через те, що органи занадто швидко розвивалися. Усе випало і далі розвивалося просто в плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині. Це просто була дірка, не було м’язів. І лікарі як змогли, так і зшили. М'язів у нього немає, через що в нього сильно стирчить животик. Але м’язи можуть нарости, зміцнити корсет можна,

– зазначила Інна.

Також з'ясувалось, що у Марселя інша форма грудної клітки. За словами Інни, ще деякі проблеми можуть з'явитися згодом.

Як я розумію, коли це бачили потенційні усиновлювачі, вони лякалися, бо це важка хвороба – гастрошизис. Вона потім може дати про себе знати протягом життя. Можуть бути важкі синдроми кишківника. Ми його і забирали з важким синдромом. Його кишка не перетравлювала їжу, її тільки вирізати треба було. Ми зняли цей діагноз. У нього немає цього діагнозу. Чому воно було написано? Питання риторичне,

– поділилась дружина Мірошниченка.

Знаменитість сказала, що не засуджує біологічну маму Марселя. Адже вона не знає, щоб зробила, якби потрапила в таку ситуацію.

Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної мами, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на таку ситуацію, якби я була така юна, у мене не було б підтримки, і в мене б народилася дитина з такими вадами. Я не знаю. Я не буду її засуджувати,

– відповіла вона.

Що раніше казала Інна Мірошниченко