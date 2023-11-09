Нещодавно подружжя Мірошниченка після тривалої процедури усиновило дитину. З'ясувалося, що син народився без черевної стінки.

До речі , не каже, – дружина Віктора Павлика розповіла про самопочуття сина.

Інна Мірошниченко поділилася діагнозом прийомного сина

Жінка розповіла, що дитина має певну особливість. Син народився з деякими проблемами у здоров'ї. Лікарі поставили йому діагноз - гастрошиза, тесть, відсутність черевної стінки.

Тварини не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра та м'язи тріснули через те, що органи надто швидко розвивалися. Все випало і далі розвивалося просто у плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині,

– наголосила Інна.

З'ясувалося, що Марсель має іншу форму грудної клітки. За словами Інни, ще деякі проблеми можуть виникнути згодом.

Можливі тяжкі синдроми кишечника. Ми його й забирали із тяжким синдромом. Його кишка не перетравлювала їжу, її тільки вирізати треба було. Ми зняли цей діагноз,

– поділилася дружина Мірошниченка.

Знаменитість сказала, що не засуджує біологічну маму Марселя. Адже вона не знає, щоб зробила, якби потрапила в таку ситуацію.

Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної матері, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на таку ситуацію, якби я була така юна, у мене не було б підтримки, і в мене народилася б дитина з такими недоліками. Я не знаю,

– відповіла вона.

Що відомо про сина Мірошниченка