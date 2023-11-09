Нещодавно подружжя Мірошниченка після тривалої процедури усиновило дитину. З'ясувалося, що син народився без черевної стінки.
До речі , не каже, – дружина Віктора Павлика розповіла про самопочуття сина.
Інна Мірошниченко поділилася діагнозом прийомного сина
Жінка розповіла, що дитина має певну особливість. Син народився з деякими проблемами у здоров'ї. Лікарі поставили йому діагноз - гастрошиза, тесть, відсутність черевної стінки.
Тварини не було. На п'ятому місяці вагітності шкіра та м'язи тріснули через те, що органи надто швидко розвивалися. Все випало і далі розвивалося просто у плаценті. І коли він народився, у нього органи були зовні, не всередині,
– наголосила Інна.
З'ясувалося, що Марсель має іншу форму грудної клітки. За словами Інни, ще деякі проблеми можуть виникнути згодом.
Можливі тяжкі синдроми кишечника. Ми його й забирали із тяжким синдромом. Його кишка не перетравлювала їжу, її тільки вирізати треба було. Ми зняли цей діагноз,
– поділилася дружина Мірошниченка.
Знаменитість сказала, що не засуджує біологічну маму Марселя. Адже вона не знає, щоб зробила, якби потрапила в таку ситуацію.
Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної матері, я її не засуджую. Я не знаю, як би я відреагувала на таку ситуацію, якби я була така юна, у мене не було б підтримки, і в мене народилася б дитина з такими недоліками. Я не знаю,
– відповіла вона.
Що відомо про сина Мірошниченка
- Нещодавно син Мірошниченка Марсель захворів . Він почав сильно кашляти та хрипіти. У нього виявили пневмонію.
Раніше Інна розповідала про труднощі у вихованні прийомного сина. За словами багатодітної мами, у Марселя дуже розхитана психіка, через що виникають тривалі істерики.
- Також нещодавно багатодітна мама зізналася, що всиновлює другу дитину . На цей раз вона подається сама, без Тимура.