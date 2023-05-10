Знятий на передовій: Imagine Dragons випустили новий кліп, у якому показані кадри з України
Джерело:Imagine Dragons
Американський рок-гурт Imagine Dragons опублікував кліп на пісню Crushed, до якого увійшли кадри, зняті під час повномасштабної війни в Україні. У відео розповіли історію українського хлопчика Сашка.
В кліпі можна побачити кадри із зображенням населеного пункту в Україні, який перебуває під артилерійським обстрілом росіян. Нагадаємо, що гурт з початку вторгнення підтримує Україну.
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У підписі до відео артисти зазначили, що кліп на пісню Crushed знятий на передовій України.
У ньому розповідається про Сашу, молодого хлопця, який пережив місяці обстрілів у своєму місті. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, таких як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій,
– йдеться в повідомленні.
Дивіться кліп Imagine Dragons на пісню Crushed: відео
Як Imagine Dragons підтримують Україну
- Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Музиканти в перші дні вторгнення записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували два своїх концерти на Росії.
- А у 2022 році Ден Рейнольдс під час виконання однієї з пісень на концерті в Чехії підняв український прапор, який подарувала йому переселенка з харківської Північної Салтівки.
- А в лютому гурт записав звернення до пасажирів українського літака, яке вже почули люди з 10 країн. Сюрприз від колективу прозвучав для пасажирів SkyUp.