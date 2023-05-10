В кліпі можна побачити кадри із зображенням населеного пункту в Україні, який перебуває під артилерійським обстрілом росіян. Нагадаємо, що гурт з початку вторгнення підтримує Україну.

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У підписі до відео артисти зазначили, що кліп на пісню Crushed знятий на передовій України.

У ньому розповідається про Сашу, молодого хлопця, який пережив місяці обстрілів у своєму місті. Історія Саші розриває серце, і є тисячі інших, таких як він, які відчайдушно потребують допомоги. Навіть сьогодні його родина без світла та інших елементарних комунікацій,

– йдеться в повідомленні.

Дивіться кліп Imagine Dragons на пісню Crushed: відео

Як Imagine Dragons підтримують Україну