На початку листопада авіакомпанія SkyUp запустила перший літак із логотипом UNITED24. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу, повідомляє 24 Канал.

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Imagine Dragons звернулися до пасажирів SkyUp

Підтримав таку ініціативу колектив Imagine Dragons, який є одним з амбасадорів фандрейзингової платформи UNITED24. Від липня 2022 року музиканти постійно підтримують проєкти та збори для України. Вони також долучились до запису привітання для пасажирів літака SkyUp. З нового року Imagine Dragons звертаються до пасажирів після вітальних слів бортпровідника.

На початку листопада авіакомпанія SkyUp запустила перший літак із логотипом UNITED24. Його головна мета — нагадувати світові про Україну та збирати кошти на медичну допомогу. За цей час літак здійснив 43 рейси до десятьох країн та перевіз понад 9000 людей. З нового року на всіх пасажирів чекав сюрприз: після вітальних слів бортпровідника до них звернулись музиканти гурту Imagine Dragons.

Ми дуже вдячні за цю підтримку і віримо, що одного разу гурт запише особливе привітання — для пасажирів першого рейсу до Києва,

– зазначила Ярослава Гресь, координаторка UNITED24.

Також колектив розігрує два квитки на будь-який свій концерт аж до 2025 року. Взяти участь у розіграші можна до 12 лютого 2023 року.

Для того, щоб стати учасником розіграшу, потрібно зробити внесок через UNITED24 за окремим посиланням. А серед усіх, хто донатив через платформу, авіакомпанія та UNITED24 розіграють брендовані валізи Have a Rest, світшот Balenciaga&UNITED24 та п'ять браслетів "Азовсталь. Символ незламності".

Літак SkyUp з логотипом UNITED24 уже здійснив 43 рейси до 14 аеропортів у Франції, Португалії, Естонії, Румунії, Латвії, Польщі, Швеції, Молдові, Єгипті й Тунісі.

Зазначимо, платформу UNITED24 вже підтримали чимало світових знаменитостей. Хто допомагає Україні через ініціативу Зеленського – дізнавайтеся за посиланням.