Соліст гурту Ден Рейнольдс вже не вперше демонструє підтримку українському народові. Під час виступу на фестивалі Opener в польському місті Гдиня артист зізнався, що почувається безпорадним, оскільки може допомагати Україні лише словами.

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Однак Рейнольдс своєю промовою вкотре нагадав про жахіття в Україні, які трапляються щодня. Російські ракети та снаряди вбивають не лише військових, а й десятки мирних жителів, які просто прагнули жити в Україні, будували плани на майбутнє, виховували дітей. Все це було повсякденним життям, поки в Україну не прийшла російська армія.

Чудовим людям з України. Так багато з них втратили домівки, невже це 2022 рік? Чому досі триває війна, чому діти помирають, чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадно,

– сказав Ден зі сцени.

Рейнольдс зізнався, що читав чуттєві листи, які йому надсилали українці, він точно знає, що шанувальники з України ходять на концерти Imagine Dragons. Музикант виконав чуттєву композицію Forever Young, яку присвятив Україні.

Я читав ваші листи. Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці та настане мир, який побачать ваші діти. Ця пісня для України,

– сказав Ден.

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Нагадаємо, 5 червня у Празі Ден Рейнольдс підняв на сцені синьо-жовтий прапор, який колективу подарувала біженка з Харкова, мешканка зруйнованої Північної Салтівки.