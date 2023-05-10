В клипе можно увидеть кадры с изображением населённого пункта в Украине, который находится под артиллерийским обстрелом россиян. Напомним, что группа с начала вторжения поддерживает Украину.

Интересно Заплакала от увиденного: актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги" посетила Ирпень.

В подписи к видео артисты отметили, что клип на песню Crushed снят на передовой Украине.

В нем рассказывается о Саше, молодом парне, пережившем месяце обстрелов в своем городе. История Саши разрывает сердце, и есть тысячи других, таких как он, отчаянно нуждающихся в помощи. Даже сегодня его семья без света и других элементарных коммуникаций,

– говорится в сообщении.

Смотрите клип Imagine Dragons на песню Crushed: видео

Как Imagine Dragons поддерживают Украину