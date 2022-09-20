Украинская танцовщица Илона Гвоздева пыталась достучаться до Татьяны Денисовой в начале вторжения. Она писала ей сообщение, но в ответ получила только молчание.
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Илона Гвоздева о предательстве Денисове
Танцовщица поделилась, что было ошибкой и вообще приглашать Татьяну Денисову на танцевальное шоу в Украину, состоявшееся до 24 февраля.
Я думаю, бл*ха муха, у нас что, своих кадров не хватает? Снова одни и те же лица. Почему не давать дорогу молодым, перспективным?
– подчеркнула артистка.
Татьяна Денисова не только умолчала о войне, но и вернулась в Россию и стала судьей проекта там, чтобы заработать кровавые рубли. Илона Гвоздева отреагировала на это очень эмоционально.
"Когда ты вернулась в Россию, села снова в кресло судить другое танцевальное шоу, и ты прекрасно понимаешь, что здесь происходит с твоими коллегами, друзьями, знакомыми и вообще, какая ситуация, ну то ты просто с*ка. Другого понимания у меня уже нет".