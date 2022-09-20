Українська телеведуча Василіса Фролова поїхала до Дубая з сином і чоловіком ще до повномасштабного вторгнення. Вона залишилась там, коли почалась війна.

До слова Тіна Кароль зворушливо привітала маму з днем народження: рідкісне фото зі старшим братом

Василіса Фролова про життя в Дубаї

Телеведуча розповіла про своє життя в ОАЕ. Вона зізналась, що ця країна обрала позицію нейтралітету, тому за підтримку України можуть навіть штрафувати.

Тут дуже багато українців. Але росіян, на жаль, більше. Русні, я б сказала. Ми їх бачимо всюди, цього ніяк не уникнути. Емірати займають досить вигідну для них позицію. Вони дотримуються нейтралітету. Так було завжди. Для них головне – гроші. Уся ця країна – про гроші,

– зізналась Василіса Фролова.

"Тут не можна виходити з прапором. Була величезна виставка, де кожна країна себе представляла, і ось навіть туди не можна було зайти у футболці з прапором України. Просто не пускали на вході. Кажуть, що русню теж не пускали. Але це все одно дуже боляче. Ти ніяк нічого не можеш… Мене дуже розривало від цього кілька місяців, бо я дуже хотіла щось зробити", – додала зірка.

Василіса поділилась, що прапор не можна навіть вивісити на балкон чи вікно. Єдиний спосіб продемонструвати позицію для неї – начепити синьо-жовту стрічку на візочок сина.

Це вбиває, зв'язує руки. Але це країна, яка нам дала прихисток, і якщо ми залишаємося тут, то маємо поважати правила цієї країни. Якщо це буде штраф, то від 50 000 доларів. Тут із меншого не починають. Чи можливо в'язниця. Тут всі за всіма стежать,

– зауважила ведуча.



Василіса Фролова з сином / Фото з інстаграму ведучої

Василіса Фролова додала, що намагається не підпускати до себе росіян – для цього вона голосно говорить українською. Також зірка розповіла, що Емірати не надто піклуються про українців – на другий-третій місяць війни можна було отримати візу, але й вона була не безплатною.

Нагадаємо, Василіса Фролова однаково намагається допомагати Україні. Вона організовувала збір коштів, а також протестувала. Зірка накидувала на візочок сина синьо-жовтий прапор – тоді це був максимально можливий мітинг.