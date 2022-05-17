Ілона Гвоздьова з дітьми повернулася в Україну: фото зустрічі з чоловіком
Джерело:інстаграм Ілони Гвоздьової
Танцівниця Ілона Гвоздьова разом з дітьми тривалий час була в Італії. Вона мріяла про повернення в Україну і це сталося. Зірка показала зворушливі фото зустрічі з чоловіком.
Через війну сотні тисяч жінок з дітьми виїхали за кордон. Не стали винятком і зіркові матусі, серед яких Ілона Гвоздьова. Щоб вберегти сина та доньку хореографиня 2 місяці пробула в Італії.
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Ілона Гвоздьова повернулася в Україну
Танцівниця мріяла про повернення додому, однак хвилювалася за дітей. Коли з Київщини вигнали окупантів, повітряні тривоги стали рідшими, Ілона прийняла рішення повернутися додому, до чоловіка.
У мережі вона опублікувала серію зворушливих фотографій, на яких показала зустріч з коханим. Діти Гвоздьової – донька Валерія та син Домінік дуже скучили за татком, тому радості під час їхньої зустрічі не було меж. Чоловік Ілони – Іван також щиро усміхався та міцно обіймав дітей.
Разом. Вдома. В Україні. Дякую всім хто переживав, підтримував і вітав! Щаслива,
– написала танцівниця під фото.
Ілона Гвоздьова з дітьми повернулася додому / Фото з інстаграму хореографині
Возз'єднання сімей – одне з найголовніших під час війни. У коментарях шанувальники Ілони вітають її з довгоочікуваним поверненням.
- "Які ви гарні! Яке це щастя!"
- "Мирного життя поряд з коханим!"
- "Вітаю. Ви такі прості".
- "Будьте щасливі разом! Нехай більше ніщо вас не розлучає!"
- "Більше жодних розставань! Ні на день, ні на мить! Вітаю вас! Бережіть один одного!"
- "Яке щастя! Бажаю кожній жінці швидше бути поруч з коханим, а діткам – поруч з татом!"
Нагадаємо, співачка MamaRika також не витримала довгої розлуки з коханим і на початку травня разом з сином повернулася в Україну. До цього півтора місяця артистка з маленьким сином прожила в Польщі.
Багато зірок не виїжджали з країни, а після повномасштабного вторгнення Росії переїхали в західні області України. Тепер вони повертаються до рідного Києва та намагаються повернутися до довоєнного життя.