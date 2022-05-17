Из-за войны сотни тысяч женщин с детьми уехали за границу. Не стали исключением и звездные мамы, среди которых Илона Гвоздева. Чтобы уберечь сына и дочь, хореографиня 2 месяца пробыла в Италии.

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Илона Гвоздева вернулась в Украину

Танцовщица мечтала о возвращении домой, однако волновалась за детей. Когда из Киевщины выгнали оккупантов, воздушные тревоги стали реже, Илона приняла решение вернуться домой к мужу.

В сети она опубликовала серию трогательных фотографий, на которых показала встречу с любимым. Дети Гвоздевой – дочь Валерия и сын Доминик очень соскучились по отцу, поэтому радости во время их встречи не было предела. Муж Илоны – Иван тоже искренне улыбался и крепко обнимал детей.

Вместе. Дома. в Украине. Спасибо всем кто переживал, поддерживал и поздравлял! Счастливая,
– написала танцовщица под фото.

Илона Гвоздева с детьми вернулась домой / Фото из инстаграмма хореографини

Воссоединение семей – одно из самых главных во время войны. В комментариях поклонники Илоны поздравляют ее с долгожданным возвращением.

  • "Какие вы хороши! Какое это счастье!"
  • "Мирной жизни рядом с любимым!"
  • "Привет. Вы такие простые".
  • "Будьте счастливы вместе! Пусть больше ничто вас не разлучает!"
  • "Больше никаких расставаний! Ни на день, ни на мгновение! Приветствую вас! Берегите друг друга!"
  • "Какое счастье! Желаю каждой женщине побыстрее быть рядом с любимым, а деткам – рядом с папой!"

Напомним, певица MamaRika также не выдержала длинную разлуку с любимым и в начале мая вместе с сыном вернулась в Украину. До этого полутора месяцев артистка с маленьким сыном прожила в Польше.

Многие звезды не уезжали из страны, а после полномасштабного вторжения России переехали в западные области Украины. Теперь они возвращаются в родной Киев и пытаются вернуться в довоенную жизнь.