Из-за войны сотни тысяч женщин с детьми уехали за границу. Не стали исключением и звездные мамы, среди которых Илона Гвоздева. Чтобы уберечь сына и дочь, хореографиня 2 месяца пробыла в Италии.

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Илона Гвоздева вернулась в Украину

Танцовщица мечтала о возвращении домой, однако волновалась за детей. Когда из Киевщины выгнали оккупантов, воздушные тревоги стали реже, Илона приняла решение вернуться домой к мужу.

В сети она опубликовала серию трогательных фотографий, на которых показала встречу с любимым. Дети Гвоздевой – дочь Валерия и сын Доминик очень соскучились по отцу, поэтому радости во время их встречи не было предела. Муж Илоны – Иван тоже искренне улыбался и крепко обнимал детей.