Це до психіатра, – Ігор Кондратюк різко прокоментував перебування Винника в Німеччині

Ігор Кондратюк, який свого часу мав скандал з Олегом Винником, висловився про перебування артиста за кордоном. Він розповів, чи вважає відсиджування Винника в Німеччині ганебним вчинком.

Раніше продюсер вже висловлювався про чоловіків-зірок, які виїхали з країни. На його думку, вони мають право втекти від війни, тому не засуджував їх. Однак днями він поділився, що має іншу позицію щодо цього.

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Кондратюк висловився про Винника

Ведучий вважає, що Олег Винник зробив свій вибір, коли прийняв рішення виїхати за кордон і залишитись там. Однак, за словами продюсера, такий вчинок є "ганебним щодо хлопців, які в окопах".

У мене немає ніякого ставлення до Олега Винника. Він поїхав і залишився за кордоном. Це його вибір. Якщо людина боїться і біжить від війни, то це до психіатра, а не до мене. Чи ганебно це щодо хлопців, які в окопах? Так, ганебно,

– сказав артист.

До того ж продюсер розповів, що на початку повномасштабного вторгнення сам поїхав з Києва на Захід України й дуже через це хвилювався, бо нібито втікав від війни. Відтак на блокпосту він поспілкувався з військовим, який переконав його, що кожен має воювати на своєму фронті. Якщо людина не вміє тримати зброю в руках, а знає, як знімати телепрограми, то нехай займається останнім. І лише за нагальної потреби засвоює навички, що потрібні на полі бою та йде захищати свою країну.

Інтерв'ю Ігоря Кондратюка зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн

Що українські зірки думають про Винника

Для лідера гурту "Друга Ріка" Валерія Харчишина зникнення артиста було "дивним". Він припустив, що Винник не хоче прощатись з російським репертуаром або сподівається на коротку пам'ять шанувальників.

зникнення артиста було "дивним". Він припустив, що Винник не хоче прощатись з російським репертуаром або сподівається на коротку пам'ять шанувальників. Співак Іван Леньо порівняв Олега Винника з Софією Ротару та назвав його "мовчазним бараном". До того ж він закликав фанатів артиста не приходити на його концерти, якщо такі колись будуть.

порівняв Олега Винника з Софією Ротару та назвав його "мовчазним бараном". До того ж він закликав фанатів артиста не приходити на його концерти, якщо такі колись будуть. MamaRika зізналася, що мовчання Винника її здивувало. Вона емоційно назвала його "зашкваром року".

Більше висловлювань українських зірок про Олега Винника дивіться в матеріалі

Зазначимо, в червні цього року Винник дав перше інтерв'ю після зникнення. Він пояснив, що виїхав за кордон 26 лютого, бо є резидентом Німеччини та вивозив із собою багато людей. Зокрема, сім'ю свого продюсера Олександра Горбенка, з яким вони призупинили співпрацю.

Також артист зізнався, що хворіє на рідкісне захворювання, втім, вирішив не ділитися точним діагнозом.

Окрім цього, він зізнався, що перекладати свої пісні на українську мову не бачить сенсу. Оскільки треки були написані ще до війни. Водночас артист розповів, що поки не може вийти на сцену через хворобу, але й не виключає, що його виступи можуть відбутися дуже скоро.