Кондратюк у новому інтерв'ю висловився про втечу Ями, Винника та Потапа. Додамо, що Олексій Потапенко зараз в Україні, але до цього він кілька місяців відсиджувався за кордоном.

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Кондратюк висловився про Яму, Винника та Потапа

Продюсер вважає, що після перемоги до цих артистів будуть обережно ставитися телеканали. Але, за його словами, вони є яскравими та цікавими в кадрі, а також професійно коментують шоу, зокрема "Танці з зірками" або "Голос".

Вони втекли від війни, і я не з тих людей, які скажуть, що вони ганебно повелися. Є внутрішнє розуміння, що тут усередині вони б допомагали більше підтримкою в тилу. Але як я можу їх засуджувати? Їм дасть оцінку історія, час, їхні глядачі,

– заявив Кондратюк.

Він зазначив, що Винник, Яма, Потап та інші чоловіки мали право тікати від війни.

"Ми говоримо про них, а не про багато тисяч чоловіків, які теж виїхали за кордон, бо вони публічні люди, і за них більше запитують. Дискусійне питання: чи мають право люди тікати від війни? На нього, швидше за все, відповідь "так", – додав продюсер.

На його думку, ці люди не порушили закон, тому що виїхали заздалегідь.

Також Кондратюк зазначив, що зірки шоу-бізнесу можуть мати зовсім невисокий IQ, тому не варто очікувати від них великої громадянської свідомості. Він вважає, що з цієї ж причини багато українських артистів виступали в Росії до 24 лютого 2022 року.

Чию позицію Кондратюк поважає

Цікаво, що в якості прикладу продюсер поставив Макса Барських, який заробляв у Росії, але після повномасштабного вторгнення змінив свою позицію.

"Барських не одразу стало зрозуміло, що це ганебна історія. Це на його совісті. Хто я такий, щоб не давати Максу Барських шанс?", – сказав він.

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До слова, раніше український актор Тарас Цимбалюк висловився про чоловіків, які виїхали за кордон і не допомагають українській армії. За його словами, люди з українським паспортом не мають права бути байдужими до війни в Україні.