Деякі фани написали зірці гнівні коментарі про несправедливість. Оскільки, коли вона з дитиною відпочиває на морі, інші українці щодня чують прильоти. Втім, Наталка Денисенко переконана, що заслуговує на цю коротку відпустку.

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Наталка Денисенко відреагувала на хейт

Акторка зазначила, що робить багато для України. Тож негативні коментарі щодо її відпочинку в Туреччині вважає недоречними.

Зі свого боку ми робимо все, що можемо заради нашої країни. Ми зберігаємо своїх діток, своє ментальне і фізичне здоров'я, допомагаємо закривати збори, донатимо, працюємо з податками в держбюджет,

– написала знаменитість.

Реакція акторки на хейт від підписників: дивіться фото

Нагадаємо, кума Наталки Денисенко акторка Олена Світлицька, яка також зараз відпочиває у Туреччині, нещодавно поскандалила з росіянкою. Все сталось через те, що громадянка Росії різко відштовхнула руку молодшої доньки акторки, яка хотіла натиснути кнопку в ліфті. Її неадекватну реакцію на дитину викликало те, що вона почула українську мову. Тож Олена Світлицька поскаржилася в адміністрацію готелю, де її запевнили, що вирішать неприємний інцидент з туристкою.

До слова, днями Лілія Ребрик, яка зараз разом з дітьми та батьками відпочиває на морі, також відповіла хейтерам, що засуджують її за літню відпустку. Телеведуча переконана, що не потрібно хейтити людей, які продовжують жити, відпочивати та радіти. Як зазначила Лілія Ребрик, ми не знаємо, що з нами буде завтра, тож треба насолоджуватись життям сьогодні та цінувати кожну мить. Відтак більшість підписників погодились з думкою ведучої та підтримали її в коментарях. Однак залишились й ті, хто вважає, що відпочивати зараз не на часі.