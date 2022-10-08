Сплачує копійки, – Ігор Кондратюк різко висловився про борги Козловського

Ігор Кондратюк прокоментував ситуацію з боргами, які йому винен колишній підопічний Віталій Козловський. Продюсер розповів, що давно артистом не цікавиться.

Вже близько 10 років тривають суперечки між продюсером Ігорем Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським. Ведучий прокоментував ситуацію в новому інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Ігор Кондратюк про борги Козловського

Продюсер і ведучий обговорював з Раміною популярність Козловського. Видається, що Віталій – найпопулярніший переможець проєкту "Шанс". Водночас Кондратюк вважає, що попри це співака не кличуть на корпоративи, бо тоді він би вже давно виплатив йому борг.

Я давно Козловським не цікавлюсь. Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він співає на корпоративах за хліб? Повинен платити, але не платить,

– зізнався Ігор Кондратюк.

Ведучий додав, що все-таки отримує гроші від експідопічного, але це невелика сума. "Але він сплачує копійки з офіційного місця, де він проживає. Тож непотрібно мені розповідати про його корпоративи. Я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що винен по судах. Може, продасть орден і віддасть борг?".

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