Уже около 10 лет продолжаются споры между продюсером Игорем Кондратюком и его бывшим подопечным Виталием Козловским. Ведущий прокомментировал ситуацию в новом интервью Рамине Эсхакзай.

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Игорь Кондратюк о долгах Козловского

Продюсер и ведущий обсуждал с Раминой популярность Козловского. Похоже, что Виталий – самый популярный победитель проекта "Шанс". В то же время Кондратюк считает, что, несмотря на это, певца не зовут на корпоративы, потому что тогда он бы уже давно выплатил ему долг.

Я давно Козловским не интересуюсь. Его никто не приглашает на корпоративы. Он должен мне кучу денег и если бы его приглашали, он бы мне деньги платил. Мне он большие деньги должен по судам. И что он поет на корпоративах за хлеб? Должен платить, но не платит,

– признался Игорь Кондратюк.

Ведущий добавил, что все-таки получает деньги от экс-пидопечного, но это небольшая сумма. "Но он платит копейки с официального места, где он проживает. Так что не нужно мне рассказывать о его корпоративах. Я за то, чтобы у него был миллион корпоративов, и он наконец заплатил мне все, что виноват по судам. Может, продаст орден и отдаст долг?".

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