Вже близько 10 років тривають суперечки між продюсером Ігорем Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським. Ведучий прокоментував ситуацію в новому інтерв'ю Раміні Есхакзай.
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Ігор Кондратюк про борги Козловського
Продюсер і ведучий обговорював з Раміною популярність Козловського. Видається, що Віталій – найпопулярніший переможець проєкту "Шанс". Водночас Кондратюк вважає, що попри це співака не кличуть на корпоративи, бо тоді він би вже давно виплатив йому борг.
Я давно Козловським не цікавлюсь. Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він співає на корпоративах за хліб? Повинен платити, але не платить,
– зізнався Ігор Кондратюк.
Ведучий додав, що все-таки отримує гроші від експідопічного, але це невелика сума. "Але він сплачує копійки з офіційного місця, де він проживає. Тож непотрібно мені розповідати про його корпоративи. Я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що винен по судах. Може, продасть орден і віддасть борг?".
Що відомо про сварку між зірками
- Після перемоги у проєкті "Шанс" Ігор Кондратюк став наставником Віталія Козловського. Їхні стосунки продюсера та підопічного тривали 10 років – до 2012. Тоді Козловський вирішив розірвати контракт і заявив, що заробляв дуже мало – начебто гроші йшли в продюсерський центр його наставника.
- Натомість Ігор Кондратюк подав на Віталія в суд, вимагаючи моральної компенсації. Як зізнавався сам співак, він досі винен експродюсеру близько 300 тисяч доларів.
- Козловський також називав Кондратюка "підлою людиною". Начебто його батько помер саме через переживання й несправедливість, в яку втрапив зірковий син. За словами артиста, Ігор хоче отримати не лише борги, але ще 1 по 5 тисяч доларів за кожну пісню, яку хоче співати.