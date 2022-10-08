Вже близько 10 років тривають суперечки між продюсером Ігорем Кондратюком та його колишнім підопічним Віталієм Козловським. Ведучий прокоментував ситуацію в новому інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Ігор Кондратюк про борги Козловського

Продюсер і ведучий обговорював з Раміною популярність Козловського. Видається, що Віталій – найпопулярніший переможець проєкту "Шанс". Водночас Кондратюк вважає, що попри це співака не кличуть на корпоративи, бо тоді він би вже давно виплатив йому борг.

Я давно Козловським не цікавлюсь. Його ніхто не запрошує на корпоративи. Він винен мені купу грошей і якби його запрошували, то він би мені гроші платив. Мені він великі гроші винен по судах. І що він співає на корпоративах за хліб? Повинен платити, але не платить,

– зізнався Ігор Кондратюк.

Ведучий додав, що все-таки отримує гроші від експідопічного, але це невелика сума. "Але він сплачує копійки з офіційного місця, де він проживає. Тож непотрібно мені розповідати про його корпоративи. Я за те, щоб у нього був мільйон корпоративів, і він нарешті заплатив мені все, що винен по судах. Може, продасть орден і віддасть борг?".

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